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Российские грузы для перевозки в Эстонии хотят заменить на казахстанские

груз Фото: primeminister.kz
Глава эстонской государственной железнодорожной компании Operail Рауль Тоомсалу заявил о том, что из-за санкций они больше не могут перевозить российские товары, поэтому компания ищет замещающие грузы в странах Центральной Азии –  Казахстане, Узбекистане и Туркменистане, передает Zakon.kz.
В прошлом году мы перевозили в среднем 1,2 млн тонн грузов в месяц. В первой половине текущего года, и особенно в июне, снижение грузоперевозок было очень большим. Сейчас мы перевозим менее 500 тысяч тонн в месяц, – цитирует gazeta.ru Тоомсалу.

По его словам, из-за антироссийских ограничительных мер объемы грузоперевозок по железной дороге Эстонии сократились более чем на 60%. Компания ищет варианты, чтобы задействовать простаивающий подвижной состав.

Глава Operail добавил, что наибольший экономический потенциал в перевозке своих товаров через Балтийский коридор и Финляндию компания видит у Казахстана. Оттуда можно было бы возить каменный уголь. Однако они предполагаются, что российская сторона в любой момент может решить не пропускать вагоны, направляющиеся в Эстонию, по своей железной дороге.

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Елена Беляева
Россия Казахстан Эстония
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