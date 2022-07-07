Российские грузы для перевозки в Эстонии хотят заменить на казахстанские

Глава эстонской государственной железнодорожной компании Operail Рауль Тоомсалу заявил о том, что из-за санкций они больше не могут перевозить российские товары, поэтому компания ищет замещающие грузы в странах Центральной Азии – Казахстане, Узбекистане и Туркменистане, передает Zakon.kz.

В прошлом году мы перевозили в среднем 1,2 млн тонн грузов в месяц. В первой половине текущего года, и особенно в июне, снижение грузоперевозок было очень большим. Сейчас мы перевозим менее 500 тысяч тонн в месяц, – цитирует gazeta.ru Тоомсалу.

По его словам, из-за антироссийских ограничительных мер объемы грузоперевозок по железной дороге Эстонии сократились более чем на 60%. Компания ищет варианты, чтобы задействовать простаивающий подвижной состав.

Глава Operail добавил, что наибольший экономический потенциал в перевозке своих товаров через Балтийский коридор и Финляндию компания видит у Казахстана. Оттуда можно было бы возить каменный уголь. Однако они предполагаются, что российская сторона в любой момент может решить не пропускать вагоны, направляющиеся в Эстонию, по своей железной дороге.