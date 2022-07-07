Борис Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости региона

Премьер-министр Великобритании направил первому министру Шотландии Николе Стёрджен письмо о том, что поднимать вопрос о передаче власти шотландскому парламенту пока несвоевременно, передает Zakon.kz.

Я внимательно изучил представленные вами аргументы о передаче власти от парламента Британии шотландскому парламенту для проведения еще одного референдума по независимости. В то время, как наша страна сталкивается с беспрецедентными вызовами внутри и за рубежом, я не могу согласиться с тем, что сейчас время возвращаться к вопросу, на который народ Шотландии уже дал ясный ответ в 2014 году, – приводит РИА Новости фрагмент письма Джонсона.

В ответ на это она заявила, что шотландская демократия не будет «заложником этого или какого-то другого премьер-министра».

Ранее Стёрджен заявила, что Шотландия готова провести всенародное голосование в октябре 2023 года.