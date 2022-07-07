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Борис Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости региона

премьер-министр Фото: Twitter/BorisJohnson
Премьер-министр Великобритании направил первому министру Шотландии Николе Стёрджен письмо о том, что поднимать вопрос о передаче власти шотландскому парламенту пока несвоевременно, передает Zakon.kz.
Я внимательно изучил представленные вами аргументы о передаче власти от парламента Британии шотландскому парламенту для проведения еще одного референдума по независимости. В то время, как наша страна сталкивается с беспрецедентными вызовами внутри и за рубежом, я не могу согласиться с тем, что сейчас время возвращаться к вопросу, на который народ Шотландии уже дал ясный ответ в 2014 году, – приводит РИА Новости фрагмент письма Джонсона.

В ответ на это она заявила, что шотландская демократия не будет «заложником этого или какого-то другого премьер-министра».

Ранее Стёрджен заявила, что Шотландия готова провести всенародное голосование в октябре 2023 года.

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