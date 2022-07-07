Квентин Тарантино: «Свинка Пеппа» – лучшее, что произвела Британия за последние десять лет

Американский режиссер, продюсер и сценарист Квентин Тарантино рассказал, какие мультфильмы смотрит его двухлетний сын, сообщает Zakon.kz.

В беседе с изданием Empire он высоко оценил британский мультсериал «Свинка Пеппа».

На самом деле, мне нравится «Свинка Пеппа», мы ее постоянно смотрим. Могу сказать даже так: «Свинка Пеппа» – это лучшее, что произвела Британия за последние десять лет. Квентин Тарантино

«Свинка Пеппа» — британский мультсериал, состоящий из серий по 5 минут. Главные герои: Свинка Пеппа, ее младший брат Джордж, мама Свинка и папа Свин. Сериал был показан по телевидению более чем в 180 странах и переведен на 40 языков.

Сыну Тарантино 2 года – он родился в феврале 2020 года. Режиссер женился на израильской певицей Даниэле Пик в 2017 году.

Ранее стало известно, что Тарантино написал сценарий для кроссовера «Джанго» и «Зорро», но фильм не стали запускать в производство.