Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Квентин Тарантино: «Свинка Пеппа» – лучшее, что произвела Британия за последние десять лет

Оценил Свинку Пеппу Фото: Instagram/quentlntarantino
Американский режиссер, продюсер и сценарист Квентин Тарантино рассказал, какие мультфильмы смотрит его двухлетний сын, сообщает Zakon.kz.

В беседе с изданием Empire он высоко оценил британский мультсериал «Свинка Пеппа».

На самом деле, мне нравится «Свинка Пеппа», мы ее постоянно смотрим. Могу сказать даже так: «Свинка Пеппа» – это лучшее, что произвела Британия за последние десять лет. Квентин Тарантино

«Свинка Пеппа» — британский мультсериал, состоящий из серий по 5 минут. Главные герои: Свинка Пеппа, ее младший брат Джордж, мама Свинка и папа Свин. Сериал был показан по телевидению более чем в 180 странах и переведен на 40 языков.

Сыну Тарантино 2 года – он родился в феврале 2020 года. Режиссер женился на израильской певицей Даниэле Пик в 2017 году.

Ранее стало известно, что Тарантино написал сценарий для кроссовера «Джанго» и «Зорро», но фильм не стали запускать в производство.

Читайте также

Умерла легенда Большого театра экс-балерина Алла Богуславская

Какие мероприятия пройдут 6 июля в Алматы

Almaty TV вошел в список обязательных телеканалов в Казахстане

Константин Вноровский
Великобритания США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астрология
Под защитой высших сил: эти Топ-3 знака зодиака боялась даже Ванга
спецоперация ОПГ Казахстан
Спецоперация КНБ на юге Казахстана: задержаны 14 лидеров опасной ОПГ
древнее государство, древняя страна, мир
Топ-5 самых древних государств, сохранившихся до наших дней
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
магазин
Что происходит с сахаром в Нур-Султане
редкие казахское имя для девочки
Топ-15 самых редких казахских женских имен
скот
Главный санврач Алматинской области выпустил постановление на Курбан айт
препараты
В столице участились факты вовлечения молодежи в «аптечную наркоманию»
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления