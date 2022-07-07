Цена нефти Brent впервые с 25 апреля оказалась ниже $100

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель впервые с 25 апреля, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным торгов, цена составила 99 долларов и 85 центов, снизившись на 2,84 процента. Впоследствии цена нефти несколько выросла, составив 100,07 доллара.

Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2022 года подешевел на 2,87 процента, до 96,65 доллара за баррель.

Goldman Sachs объяснил падение цен растущими опасениями рецессии, которая может негативно сказаться на спросе.

Инвесторы избегают риска, поясняет Bloomberg, а укрепление доллара делает нефть более дорогим активом для держателей других валют.

За последние два торговых дня, 5 и 6 июля, баррель Brent подешевел в абсолютном выражении более чем на $13. Удержать котировки от обвала не помогла даже забастовка сотрудников нефтегазовой отрасли в Норвегии – на этой неделе из-за протестов были закрыты месторождения Gudrun, Oseberg South и Oseberg East в Северном море.