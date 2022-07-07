Антикор начал расследование в отношении экс-коллег

Антикоррупционной службой Казахстана начато досудебное расследование по факту применения недозволенных методов следствия бывшими сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, сотрудники участвовали в расследовании уголовного дела в отношении экс-исполняющей обязанности председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения Ларисы Пак.

В период с 2017 по 2018 год следственно-оперативной группой расследовалось уголовное дело, которое впоследствии было прекращено за отсутствием состава преступления. Пресс-служба Антикоррупционной службы РК

Как отметили в ведомстве, 6 июля 2019 года подозреваемая по делу Пак Лариса скончалась.

Кроме того, по уточнению Антикора, 7 декабря 2020 года Лариса Пак полностью реабилитирована Агентством по противодействию коррупции в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

В агентстве выразили соболезнования родственникам и принесли извинения за причиненный вред.