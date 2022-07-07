Захват аэропорта в Актобе: оглашен приговор

В Актобе вынесли приговор обвиняемым в захвате аэропорта во время январских событий. Перед судом предстали три человека, сообщает Zakon.kz.

Судом №2 рассмотрено уголовное дело в отношении Ж., Ш. и К., обвиняемых в нападении и захвате аэропорта Актобе во время январских событий.

Следствием Ж., Ш. и К. обвинялись в том, что они 5 января 2022 года в поддержку участников акции протеста, вызванного повышением цен на сжиженный газ, прибыли в аэропорт и, угрожая руководителю воспрепятствованием входу и выходу посетителей, а также повреждением здания и помещений аэропорта, потребовали и приостановили авиарейсы во всех направлениях, в результате чего АО «Международный аэропорт имени А. Молдагуловой» был причинен материальный ущерб на общую сумму 1 672 250 тенге, который на сегодняшний день возмещен в полном объеме. Областной суд Актобе

Суд признал Ж., К., Ш. виновными по ст. 269 ч. 1 УК РК и назначил каждому наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.