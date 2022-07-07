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Ержан Биржанов стал вице-министром финансов

назначение вице-министр финансы Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Биржанов Ержан назначен на должность вице-министра финансов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте главы правительства, Ержан Биржанов родился в 1979 году в Северо-Казахстанской области.

Он окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Северо-Казахстанскую юридическую академию, Университет КазГЮУ им. М. Нарикбаева, Университет бизнеса и международных отношений (Швейцария).

Трудовую деятельность начал в 1999 году старшим налоговым инспектором сектора местных налогов Налогового комитета по СКО.

В 1999-2004 гг. работал в Налоговом комитете по СКО.

В 2004-2014 гг. занимал руководящие должности в структуре Министерства финансов РК.

С марта по ноябрь 2014 года — эксперт отдела социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

В 2014-2017 гг. — директор Департамента развития и модернизации Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В 2017 году занимал должность заместителя председателя правления АО «Республиканский центр «Казимпэкс».

2017-2021 гг. — служил в органах национальной безопасности.

С марта 2021 года являлся вице-министром труда и социальной защиты населения РК.

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Анастасия Московчук
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