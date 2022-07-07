В антисанитарных условиях: подпольный цех выявили в Алматинской области
Фото: pixabay
Подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками ликвидировали сотрудники Департамента АФМ по Алматинской области, передает Zakon.kz.
Житель Илийского района в нежилом помещении на территории частного дома в антисанитарных условиях кустарным способом незаконно изготавливал алкогольную продукцию.
В ходе осмотра обнаружены и изъяты учетно-контрольные марки, алкогольная продукция, спирт и различные предметы для розлива и изготовления алкогольной продукции. По данному факту начато досудебное расследование. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
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