Выйдет ли Рыбакина в исторический финал Wimbledon – прогноз журналистов

7 июля на центральном корте Лондона пройдет полуфинал одиночного разряда Открытого чемпионата Англии по теннису, в котором встретятся лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина и экс-первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии, сообщает Zakon.kz.

В преддверии этого поединка редакция Zakon.kz обратилась к казахстанским журналистам, которые специализируются на теннисе, с вопросом о шансах Елены Рыбакиной против именитой румынки.

По поводу сегодняшнего матча Рыбакина – Халеп. Румынка умеет играть против высоких и мощных соперниц, таких, как Каролина Плишкова или Петра Квитова, к примеру. Дважды она обыгрывала Серену Уильямс в ее лучшие годы. А если учесть, что сейчас ее тренирует Патрик Муратоглу, бывший тренер Серены, то, чтобы победить, Лене нужно сегодня показать свою лучшую игру – со стабильной первой подачей и минимумом невынужденных ошибок. Сумеет ли? Александр Ляхов, издание lyakhov.kz/tennis/

Для первой ракетки Казахстана это первый полуфинал на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.

Проиграет Рыбакина, они встречались в финале на турнире в Дубае в 2020 году. Тогда Рыбакина взяла первый сет, но затем отдала два следующих, решающий на тай-брейке. К сожалению, Лена отдает важные матчи, не справляется с давлением. Нечто схожее было и на Олимпиаде. Сейчас будет на кону финал шлема, у Халеп опыта больше таких встреч. Огромным чудом будет, если Рыбакина выйдет в финал Уимблдона. Но все равно верим и ждем историческое достижение. Егор Ильин, журналист Prosports.kz

Симона Халеп вышла в полуфинал «Большого шлема» впервые с Australian Open-2020. В общей сложности она девятый раз будет играть в 1/2 финала на Гранд слэмах, а на Уимблдоне – третий раз.

Очевидно, что шансы на выход в финал у Лены есть. Все зависит от настроя нашей теннисистки. Все-таки опыта выступления на таких стадиях «Большого шлема» у Лены нет, тем более в 1/2 ей будет противостоять чемпионка Симона Халеп. Они уже встречались пару раз, и матчи были упорные. Мне кажется, что на траве у Лены шансов больше, чем на харде. Жду трехсетового триллера и победы Рыбакиной. Саби Байбусынов, журналист телеканала «Хабар»

Полуфинальный матч между Еленой Рыбакиной и Симоной Халеп начнется примерно в 20:00 по времени Нур-Султана, а возможно, чуть раньше или позже. Все будет зависеть от того, как сыграют в первом поединке 1/2 финала Онс Жабер (Тунис) и Татьяна Мария (Германия).

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