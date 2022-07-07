В Казахстане установлены предельные цены на автогаз до января 2023 года
Фото: wikiwedia
В Казахстане установлены предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для автотранспорта на заправках, сообщает Zakon.kz.
Внесено временное государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправок в Казахстане.
Также установлены предельные цены на автогаз.
За превышения цен на автогаз будут привлекать к административной ответственности.
Предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа по регионам:
Нур-Султан – 70 тг/л;
Алматы – 65 тг/л;
Актюбинская, Атырауская, Мангистауская области – 50-55 тг/л;
Акмолинская, Алматинская, Костанайская, Карагандинская, Павлодарская область, СКО, Жетысуская и Улытауская области – 70-75 тг/л;
Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская и Абайская области – 60-65 тг/л.
Приказ действует с 6 июля 2022 года до 1 января 2023 года.
Фото: Zakon.kz
С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь.
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