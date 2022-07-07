В Казахстане установлены предельные цены на автогаз до января 2023 года

В Казахстане установлены предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для автотранспорта на заправках, сообщает Zakon.kz.

Внесено временное государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправок в Казахстане.

Также установлены предельные цены на автогаз.

За превышения цен на автогаз будут привлекать к административной ответственности.

Предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа по регионам:

Нур-Султан – 70 тг/л;

Алматы – 65 тг/л;

Актюбинская, Атырауская, Мангистауская области – 50-55 тг/л;

Акмолинская, Алматинская, Костанайская, Карагандинская, Павлодарская область, СКО, Жетысуская и Улытауская области – 70-75 тг/л;

Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская и Абайская области – 60-65 тг/л.

Фото: Zakon.kz

Приказ действует с 6 июля 2022 года до 1 января 2023 года.