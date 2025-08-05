Цены на автогаз выросли с 1 августа в Казахстане

Министр энергетики приказами от 30 июля 2025 года утвердил новые предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа для автогазозаправочных станций и предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок, сообщает Zakon.kz.

С 1 августа в регионах Казахстана будут действовать следующие цены на газ на АГЗС:

г. Астана и Алматы – 112 тенге за литр (было 102 тенге);

за литр (было 102 тенге); Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская области – 85 тенге (было 77 тенге);

(было 77 тенге); г. Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области, а также области Абай, Жетысу и Улытау – 112 тенге (было 102 тенге);

(было 102 тенге); Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская области – 102 тенге (было 90 тенге);

(было 90 тенге); Мангистауская область – 72 тенге (было 65 тенге).

Приказ вводится в действие с 1 августа 2025 года.

Помимо этого, в Казахстане выросла предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок с 51 932 тенге до 59 722 тенге за тонну без НДС на период с 1 августа 2025 года по 31 декабря 2025 года.

Министерство энергетики внесло соответствующие поправки, которые также введены в действие с 1 августа.