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В Казахстане новые правила идентификации физлиц в налоговой

новые правила идентификации физлиц в налоговой Фото: pexels
C 5 июля 2022 года при обращении в контакт-центр с вопросом предоставления информации, составляющей налоговую тайну, идентификация физического лица будет производиться через информационную систему Е-Salyq Business, сообщает Zakon.kz.
C помощью номера телефона, имеющегося в базе мобильных граждан, оператор запросит у налогоплательщика четырехзначный проверочный код. В случае соответствия оказывает услугу по представлению информации, составляющей налоговую тайну (сведения по объектам движимого и недвижимого имущества, банковские реквизиты, адрес местонахождения, в том числе индивидуального предпринимателя, юридического лица). Департамент государственных доходов по городу Алматы

Как отметили в ведомстве, предоставление информации по сведениям юридических лиц производится в случае обращения руководителя, ответственного работника с бюджетом, уполномоченного лица, учредителя только при наличии данных в ИС ИНИС по таким лицам.

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Анастасия Стативкина
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