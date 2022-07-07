Не поделили дорогу – драка произошла на трассе в Туркестанской области

В Туркестанской области двое мужчин на трассе избили четверых молодых людей. Причина конфликта – не поделили дорогу, сообщает Zakon.kz.

В полицию с заявлением обратились четверо молодых людей. По словам потерпевших, двое неизвестных лиц вышли из автомашины «Ваз 2106», избили их и скрылись из виду. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 293 УК РК «Хулиганство». Пресс-служба ДП Туркестанской области

Полицейские задержали подозреваемых. Как выяснилось, потерпевшие на автомобиле LADA Priora направлялись в сторону Шымкента. По пути они не поделили дорогу с двумя мужчинами на автомашине «Ваз 2106». В итоге между ними возникло недопонимание, и подозреваемые избили молодых людей, а затем скрылись.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Назначена экспертиза.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.