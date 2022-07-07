Топ-7 примет в день Ивана Купалы

Несмотря на то, что все люди знают о том, как устроен мир, человечество всегда манит что-то неизведанное, мистическое. Именно поэтому народные приметы до сих пор живы. Zakon.kz рассказывает, на что обращают внимание люди 7 июля, в день Ивана Купалы.

С давних пор 7 июля славяне отмечают наиболее мистический и очень веселый праздник Ивана Купалы, или Иванов день. Его считают одним из главных праздников календаря славянских народов. Праздник совпадает с Рождеством славного Пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. А потому народные приметы в этот день особенно интересные, и некоторые из них не находят научного объяснения.

Купаться или не купаться?

Считается, что в праздничную ночь можно с помощью ритуалов воплотить все свои желания. Правда, есть и ряд категорических запретов, которые не стоит нарушать.

Например, ночью перед праздником на Ивана Купалу нельзя купаться. Считалось, что в это время максимальной активности достигает нечисть, и незадачливых купальщиков легко утянут на дно русалки и прочая водяная нежить. А вот днем водные процедуры очень даже приветствовались. Первые купания начинались на рассвете и продолжались до захода солнца.

Не спать

На Ивана Купалу нельзя спать – по той же причине, почему нельзя купаться ночью. Только тут уже боялись не русалок, а нечисти, которая обитает на суше: леших, ведьм, чертей и бесов. Верили, что, если в Иванову ночь не сомкнуть глаз, нежить тебя не тронет. Таким образом, следует шуметь и веселиться, отпугивая нечисть. А вот тех, кто задремал, мифические злодеи могли и в лес утащить, и скотину им попортить.

Прыгать через костер

В ночь на Ивана Купалу принято прыгать через костер и купаться. Языческий обряд очищения с течением времени приобрел новое значение, а со второй половины ХХ века превратился в этнографический аттракцион.

Собирать траву и папоротник

Повсеместно день Ивана Купалы считается праздником молодежи. Парни ходили по деревне, шумели и буянили (например, заваливали дровами ворота и двери домов). Девушки водили хороводы, пели песни. Также на Ивана Купалу собирали травы – считалось, что именно в этот день они становятся целебными, получают волшебную силу.

Еще один магический атрибут Ивана Купалы, имеющий откровенно языческое происхождение, – огонь. Считалось, что на купальскую ночь огонь обычного костра получает божественную силу и очищает от грехов и болезней. По старинной традиции костры разводились на берегах рек и озер. Люди водили вокруг них хороводы, плясали, а также прыгали через огонь, очищаясь от скверны.

В купальских кострах матери сжигали снятые с больных детей сорочки, чтобы вместе с этим бельем сгорели и сами болезни.

Традиционно в ночь на Ивана Купалу искали цветущий папоротник. Растение считалось одним из самых загадочных и колдовских. По народным поверьям, цветущий папоротник не только исполнял сокровенные желания, но и помогал найти клады.

Собирать росу

Кроме того, на заре на Ивана Купалу было принято собирать росу, которая также обладает невероятной целебной силой. Купальской росой омывали лицо и руки, чтобы прогнать болезни.

Проверить силу чувств

Праздник Ивана Купалы называли «любовным». Девушки в день Ивана Купалы плели венки из трав, а вечером пускали их в воду, наблюдая, как и куда они плывут. Если венок тонет, значит, суженый разлюбил, и замуж за него не выйти.

Узнать прогноз погоды и урожая

В этот день делали прогнозы на вторую половину года и на будущий урожай. Это было важно, так как сулило либо безбедную сытую зиму, либо голод, болезни и проблемы для всей семьи.