#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
519.57
612.78
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
519.57
612.78
6.61
Советы

Иван Купала в 2025 году: очищение огнем, запреты и другие ритуалы

праздник Ивана Купалы, хороводы, интересное, традиции, можно и нельзя, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 11:48 Фото: pixabay
Праздник Ивана Купалы связан как с народными летними обрядами, так и с церковным празднованием Рождества Иоанна Крестителя. В 2025 году Иванов день традиционно отмечается 7 июля, сообщает Zakon.kz.

Раньше купальская ночь считалась опасной, но и самой магической во всем году. Она вдохновляла многих писателей и поэтов, но, пожалуй, самым известным примером является повесть Н.В. Гоголя "Вечер накануне Ивана Купала".

Кроме того, погода в ночь с 6 на 7 июля всегда была предметом особого внимания. Считалось, что природа в этот момент говорит с человеком и по ее знакам можно предсказать, каким будет остаток лета и урожай.

К примеру, если на Ивана Купалу идет дождь, хорошего урожая осенью не жди. А ясное небо и яркие звезды в Купальскую ночь предвещают урожайный год.

Также считалось, что роса в эту ночь целебна, "заряжена солнцем", особенно если ее много. Чем обильнее роса, тем больше дождей будет летом. Если же утром роса скудная или ее совсем нет, ждали засуху.

Наблюдали и за поведением воды: если в реках она казалась спокойной, прозрачной, это обещало теплую и умеренно дождливую погоду. А если вода мутная или бурная, ждали гроз и непогоды.

Собирали утреннюю воду из колодцев: если она оказывалась холодной и чистой, это был знак долгого прохладного лета.

Что нельзя делать

Конечно же, в этот день действовали запреты. Одни из них были как табу, другие как меры предосторожности.

  • Нельзя купаться до Ивана Купалы. До этого дня вода считалась "нечистой". Могли утянуть водяные или утопленники. Купание разрешалось только после символического "освящения" воды на рассвете 7 июля.
  • Нельзя игнорировать костры и обряды. Если кто-то из деревни не приходил к костру, особенно женщина, ее могли заподозрить в колдовстве. Отказ участвовать – потенциальное признание "ведьмовства".
  • Нельзя оставлять дом без защиты. Без трав в окнах и дверях, без венков на скоте дом становился уязвим для нечистой силы.
  • Нельзя забирать предметы из костра. Все, что горит, – это символ нечистого, колдовского. Забрать головешку – накликать беду.
  • Нельзя срывать травы после восхода солнца. Считалось, что ведьмы оплевали растения и они утратили силу. Более того, использовать такие травы – навредить себе.
  • Нельзя есть растения, собранные после праздника. Особенно опасно было скормить их животным – это могло привести к болезни или даже гибели скота.
  • Нельзя игнорировать обряды и гадания. Девушку, которая не перепрыгнула через пламя, могли облить водой, назвать ведьмой. Это был позор.

Что можно

По народным поверьям, как отмечено в публикации издания РБК Life, ритуалы в этот день просто необходимы для здоровья, удачи и любви.

  • Собирать травы до восхода солнца. Считалось, что травы сами открывают свою силу только на Купалу. Особенно ценились полынь, зверобой, крапива, душица, папоротник. Из них делали обереги, лечили болезни, плели венки.
  • Купаться в реках и умываться росой. Считалось, что с восходом солнца вода в реках становится целебной, особенно если человек купается с головой. Росой умывались, чтобы быть красивыми, здоровыми, сохранить молодость.
  • Разжигать костры и прыгать через них. Это обряд очищения. Считалось, что прыжок через огонь сжигает все плохое: болезни, сглаз, зависть. Через костры также прогоняли скот, чтобы уберечь от недугов.
  • Плести венки, украшать дома зеленью. Это способ защитить жилище от нечистой силы. Травы засовывали в щели дома, клали под крышу, на подоконники.
  • Водить хороводы, петь, танцевать. Эти действия не только веселые, но и ритуальные – они "пугают" злых духов и обеспечивают плодородие.
  • Проводить гадания. Девушки и парни узнавали свою судьбу: кто будет мужем, когда состоится свадьба, будет ли счастье в семье.
  • Очищать колодцы. Считалось, что после Ивана Купалы вода "окрещена" и можно снова купаться и забирать воду из источников.

Несмотря на то, что праздник имеет глубокие языческие корни, сегодня он воспринимается как яркое летнее событие, привлекающее внимание как любителей традиций, так и тех, кто ищет необычные впечатления.

Ранее мы рассказывали, что ежегодно в первое воскресенье июля в Казахстане отмечается Национальный день домбры. В этом году праздник выпадает на 6 июля. В Министерстве культуры и информации РК отметили, что этот праздник, учрежденный в 2018 году по инициативе президента, способствует укреплению национальной идентичности, пробуждает интерес у молодежи к традиционной культуре и подчеркивает преемственность поколений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Как прожить до 100 лет
Советы
12:44, Сегодня
Как прожить до 100 лет
Какие кошки идеально подходят для дома
Советы
11:10, Сегодня
Какие кошки идеально подходят для дома
Гороскоп на 4 июля: развлекитесь
Советы
07:50, Сегодня
Гороскоп на 4 июля: развлекитесь
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: