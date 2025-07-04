Иван Купала в 2025 году: очищение огнем, запреты и другие ритуалы
Раньше купальская ночь считалась опасной, но и самой магической во всем году. Она вдохновляла многих писателей и поэтов, но, пожалуй, самым известным примером является повесть Н.В. Гоголя "Вечер накануне Ивана Купала".
Кроме того, погода в ночь с 6 на 7 июля всегда была предметом особого внимания. Считалось, что природа в этот момент говорит с человеком и по ее знакам можно предсказать, каким будет остаток лета и урожай.
К примеру, если на Ивана Купалу идет дождь, хорошего урожая осенью не жди. А ясное небо и яркие звезды в Купальскую ночь предвещают урожайный год.
Также считалось, что роса в эту ночь целебна, "заряжена солнцем", особенно если ее много. Чем обильнее роса, тем больше дождей будет летом. Если же утром роса скудная или ее совсем нет, ждали засуху.
Наблюдали и за поведением воды: если в реках она казалась спокойной, прозрачной, это обещало теплую и умеренно дождливую погоду. А если вода мутная или бурная, ждали гроз и непогоды.
Собирали утреннюю воду из колодцев: если она оказывалась холодной и чистой, это был знак долгого прохладного лета.
Что нельзя делать
Конечно же, в этот день действовали запреты. Одни из них были как табу, другие как меры предосторожности.
- Нельзя купаться до Ивана Купалы. До этого дня вода считалась "нечистой". Могли утянуть водяные или утопленники. Купание разрешалось только после символического "освящения" воды на рассвете 7 июля.
- Нельзя игнорировать костры и обряды. Если кто-то из деревни не приходил к костру, особенно женщина, ее могли заподозрить в колдовстве. Отказ участвовать – потенциальное признание "ведьмовства".
- Нельзя оставлять дом без защиты. Без трав в окнах и дверях, без венков на скоте дом становился уязвим для нечистой силы.
- Нельзя забирать предметы из костра. Все, что горит, – это символ нечистого, колдовского. Забрать головешку – накликать беду.
- Нельзя срывать травы после восхода солнца. Считалось, что ведьмы оплевали растения и они утратили силу. Более того, использовать такие травы – навредить себе.
- Нельзя есть растения, собранные после праздника. Особенно опасно было скормить их животным – это могло привести к болезни или даже гибели скота.
- Нельзя игнорировать обряды и гадания. Девушку, которая не перепрыгнула через пламя, могли облить водой, назвать ведьмой. Это был позор.
Что можно
По народным поверьям, как отмечено в публикации издания РБК Life, ритуалы в этот день просто необходимы для здоровья, удачи и любви.
- Собирать травы до восхода солнца. Считалось, что травы сами открывают свою силу только на Купалу. Особенно ценились полынь, зверобой, крапива, душица, папоротник. Из них делали обереги, лечили болезни, плели венки.
- Купаться в реках и умываться росой. Считалось, что с восходом солнца вода в реках становится целебной, особенно если человек купается с головой. Росой умывались, чтобы быть красивыми, здоровыми, сохранить молодость.
- Разжигать костры и прыгать через них. Это обряд очищения. Считалось, что прыжок через огонь сжигает все плохое: болезни, сглаз, зависть. Через костры также прогоняли скот, чтобы уберечь от недугов.
- Плести венки, украшать дома зеленью. Это способ защитить жилище от нечистой силы. Травы засовывали в щели дома, клали под крышу, на подоконники.
- Водить хороводы, петь, танцевать. Эти действия не только веселые, но и ритуальные – они "пугают" злых духов и обеспечивают плодородие.
- Проводить гадания. Девушки и парни узнавали свою судьбу: кто будет мужем, когда состоится свадьба, будет ли счастье в семье.
- Очищать колодцы. Считалось, что после Ивана Купалы вода "окрещена" и можно снова купаться и забирать воду из источников.
Несмотря на то, что праздник имеет глубокие языческие корни, сегодня он воспринимается как яркое летнее событие, привлекающее внимание как любителей традиций, так и тех, кто ищет необычные впечатления.
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