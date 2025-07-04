Иван Купала в 2025 году: очищение огнем, запреты и другие ритуалы

Праздник Ивана Купалы связан как с народными летними обрядами, так и с церковным празднованием Рождества Иоанна Крестителя. В 2025 году Иванов день традиционно отмечается 7 июля, сообщает Zakon.kz.

Раньше купальская ночь считалась опасной, но и самой магической во всем году. Она вдохновляла многих писателей и поэтов, но, пожалуй, самым известным примером является повесть Н.В. Гоголя "Вечер накануне Ивана Купала".

Кроме того, погода в ночь с 6 на 7 июля всегда была предметом особого внимания. Считалось, что природа в этот момент говорит с человеком и по ее знакам можно предсказать, каким будет остаток лета и урожай.

К примеру, если на Ивана Купалу идет дождь, хорошего урожая осенью не жди. А ясное небо и яркие звезды в Купальскую ночь предвещают урожайный год.

Также считалось, что роса в эту ночь целебна, "заряжена солнцем", особенно если ее много. Чем обильнее роса, тем больше дождей будет летом. Если же утром роса скудная или ее совсем нет, ждали засуху.

Наблюдали и за поведением воды: если в реках она казалась спокойной, прозрачной, это обещало теплую и умеренно дождливую погоду. А если вода мутная или бурная, ждали гроз и непогоды.

Собирали утреннюю воду из колодцев: если она оказывалась холодной и чистой, это был знак долгого прохладного лета.

Что нельзя делать

Конечно же, в этот день действовали запреты. Одни из них были как табу, другие как меры предосторожности.

Нельзя купаться до Ивана Купалы. До этого дня вода считалась "нечистой". Могли утянуть водяные или утопленники. Купание разрешалось только после символического "освящения" воды на рассвете 7 июля.

Нельзя игнорировать костры и обряды. Если кто-то из деревни не приходил к костру, особенно женщина, ее могли заподозрить в колдовстве. Отказ участвовать – потенциальное признание "ведьмовства".

Нельзя оставлять дом без защиты. Без трав в окнах и дверях, без венков на скоте дом становился уязвим для нечистой силы.

Нельзя забирать предметы из костра. Все, что горит, – это символ нечистого, колдовского. Забрать головешку – накликать беду.

Нельзя срывать травы после восхода солнца. Считалось, что ведьмы оплевали растения и они утратили силу. Более того, использовать такие травы – навредить себе.

Нельзя есть растения, собранные после праздника. Особенно опасно было скормить их животным – это могло привести к болезни или даже гибели скота.

Нельзя игнорировать обряды и гадания. Девушку, которая не перепрыгнула через пламя, могли облить водой, назвать ведьмой. Это был позор.

Что можно

По народным поверьям, как отмечено в публикации издания РБК Life, ритуалы в этот день просто необходимы для здоровья, удачи и любви.

Собирать травы до восхода солнца. Считалось, что травы сами открывают свою силу только на Купалу. Особенно ценились полынь, зверобой, крапива, душица, папоротник. Из них делали обереги, лечили болезни, плели венки.

Купаться в реках и умываться росой. Считалось, что с восходом солнца вода в реках становится целебной, особенно если человек купается с головой. Росой умывались, чтобы быть красивыми, здоровыми, сохранить молодость.

Разжигать костры и прыгать через них. Это обряд очищения. Считалось, что прыжок через огонь сжигает все плохое: болезни, сглаз, зависть. Через костры также прогоняли скот, чтобы уберечь от недугов.

Плести венки, украшать дома зеленью. Это способ защитить жилище от нечистой силы. Травы засовывали в щели дома, клали под крышу, на подоконники.

Водить хороводы, петь, танцевать. Эти действия не только веселые, но и ритуальные – они "пугают" злых духов и обеспечивают плодородие.

Проводить гадания. Девушки и парни узнавали свою судьбу: кто будет мужем, когда состоится свадьба, будет ли счастье в семье.

Очищать колодцы. Считалось, что после Ивана Купалы вода "окрещена" и можно снова купаться и забирать воду из источников.

Несмотря на то, что праздник имеет глубокие языческие корни, сегодня он воспринимается как яркое летнее событие, привлекающее внимание как любителей традиций, так и тех, кто ищет необычные впечатления.

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