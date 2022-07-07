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Токаев дал ряд поручений по развитию транспортно-логистической отрасли

Акорда Фото: akorda.kz
Под председательством президента состоялось совещание с участием руководства Правительства, руководителей профильных министерств и ведомств, национальных компаний по развитию транспортно-транзитного потенциала страны, передает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль транспортно-логистической отрасли в казахстанской экономике. По его словам, эта сфера имеет важное значение для активизации взаимодействия регионов. Тем не менее геополитическая ситуация и санкционное противостояние привели к разрыву традиционных транспортно-логистических цепочек.

В ходе совещания подчеркнута необходимость проработать альтернативные маршруты коммуникации и доставки грузов, а также диверсификацию поставок.

транзитный хаб

Фото: akorda.kz

По мнению президента, требуется принять комплекс мер для обеспечения безопасного и бесперебойного экспорта отечественной продукции. Глава государства подчеркнул, что необходимо сохранить лидерство нашей страны в Центрально-Азиатском регионе и развивать Казахстан как надежный транзитный хаб.

С этой целью предстоит сформировать альтернативные железнодорожные маршруты. В частности, речь идет о реализации проектов Достык – Мойынты, Бахты – Аягоз, Мактаарал – Дарбаза, строительстве обводной железнодорожной линии в обход Алматы.

Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по укреплению железнодорожного парка и проведению капитального ремонта путей.

поручения

Фото: akorda.kz

Необходимо делать упор на развитие отечественного железнодорожного машиностроения. Определенные заделы есть. Надо активно поддержать казахстанских производителей.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент считает необходимым осуществить масштабную модернизацию национальной компании «Қазақстан темір жолы».

Возможно, пришло время трансформировать КТЖ в национальную транспортно-логистическую компанию. Это расширит мандат и задачи КТЖ, позволит компании более комплексно вести работу по развитию транспортно-транзитного потенциала страны. Касым-Жомарт Токаев

заседание

Фото: akorda.kz

Особое внимание в выступлении президент уделил развитию морских перевозок.

Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок. Теперь другое время. Перед Правительством я ставлю стратегическую задачу – трансформировать наши порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря. Концептуально согласен, что требуется укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау.Касым-Жомарт Токаев

маршрут

Фото: akorda.kz

Еще одной важной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал диверсификацию поставок нефти.

Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю «КазМунайГазу» проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь.Касым-Жомарт Токаев

президент

Фото: akorda.kz

Развитие автодорожной инфраструктуры также остается приоритетом. Глава государства полагает, что в первую очередь следует своевременно и качественно завершить реконструкцию уже начатых магистральных маршрутов (Актобе – Кандыагаш – Макат, Атырау – Астрахань, Алматы – Караганда и Талдыкорган – Усть-Каменогорск).

Президент также обратил внимание на необходимость эффективного использования бюджетных средств и широкого привлечения отечественных компаний. 

Обращаю особое внимание, что максимальная бюджетная эффективность и повышение местного содержания должны стать ключевыми принципами реализации проектов.Касым-Жомарт Токаев

таможенное оформление

Фото: akorda.kz

Кроме того, Правительству поручено до конца года полностью автоматизировать процесс таможенного оформления и пограничного контроля.

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