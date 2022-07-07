Побито два рекорда женского футбола на матче-открытии Чемпионата Европы

В Манчестере встречей между сборными Англии и Австрии стартовал Чемпионат Европы-2022 года среди женщин. Матч-открытие состоялся на стадионе «Олд Траффорд» и закончился победой хозяев – 1:0, сообщает Zakon.kz.

Единственный гол забит англичанками в первой половине игры, на 17-й минуте отметилась нападающая Бет Мид.

Матч-открытие женского европейского первенства установил новый рекорд посещаемости болельщиков, передает пресс-служба УЕФА.

Встречу футболисток Англии и Австрии посетили 68 тысяч 871 зритель. Также нужно отметить, что на данный турнир планируют приехать свыше полумиллиона фанатов из более чем 100 стран мира. Финал ЧЕ-2022 пройдет на знаменитом стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Данная победа стала для женской сборной Англии 15-й подряд под руководством наставника Сарины Вигман. Ее подопечные не проигрывают с сентября прошлого года, одержав 13 побед и дважды сыграв вничью. При этом забили 83 мяча в ворота соперниц и пропустили всего лишь три гола. Данная победа стала для женской сборной Англии 15-й подряд под руководством наставника Сарины Вигман. Ее подопечные не проигрывают с сентября прошлого года, одержав 13 побед и дважды сыграв вничью. При этом забили 83 мяча в ворота соперниц и пропустили всего лишь три гола.