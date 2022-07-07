Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Побито два рекорда женского футбола на матче-открытии Чемпионата Европы

Футбол женский Рекорды Фото: Instagram/uefa_official
В Манчестере встречей между сборными Англии и Австрии стартовал Чемпионат Европы-2022 года среди женщин. Матч-открытие состоялся на стадионе «Олд Траффорд» и закончился победой хозяев – 1:0, сообщает Zakon.kz.

Единственный гол забит англичанками в первой половине игры, на 17-й минуте отметилась нападающая Бет Мид.

Матч-открытие женского европейского первенства установил новый рекорд посещаемости болельщиков, передает пресс-служба УЕФА.

Встречу футболисток Англии и Австрии посетили 68 тысяч 871 зритель. Также нужно отметить, что на данный турнир планируют приехать свыше полумиллиона фанатов из более чем 100 стран мира. Финал ЧЕ-2022 пройдет на знаменитом стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Данная победа стала для женской сборной Англии 15-й подряд под руководством наставника Сарины Вигман. Ее подопечные не проигрывают с сентября прошлого года, одержав 13 побед и дважды сыграв вничью. При этом забили 83 мяча в ворота соперниц и пропустили всего лишь три гола.

Получайте яркие эмоции от лучшие футбольных матчей вместе с Parimatch и летите отдыхать в Rixos Анталья. Путевки на двоих, топ-призы и бонусы на 14 000 000 тенге каждую неделю!

Читайте также

Выйдет ли Рыбакина в исторический финал Wimbledon – прогноз журналистов

Ломакин и Попко не сумели выйти в 1/4 теннисного турнира в Италии

«Тобол» сыграл вничью с «Ференцварошем» в Лиге чемпионов

Куандык Шынасилов
УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
древнее государство, древняя страна, мир
Топ-5 самых древних государств, сохранившихся до наших дней
астрология
Под защитой высших сил: эти Топ-3 знака зодиака боялась даже Ванга
Улицы Алматы с бордюрами
Зачем в Алматы выкапывают и перекладывают новые бордюры
груз
Российские грузы для перевозки в Эстонии хотят заменить на казахстанские
прогноз
Туман, пыльная буря, шквал и град ожидаются в Казахстане
Казахстан приказ газ
В Казахстане установлены предельные цены на автогаз до января 2023 года
скот
Главный санврач Алматинской области выпустил постановление на Курбан айт
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления