Матрица оценки эпидситуации в Казахстане меняется

Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией столица Казахстана находится на границе «желтой» зоны, сообщает Zakon.kz.

Согласно представленной 7 июля матрице оценки эпидситуации в регионах Казахстана, Нур-Султан переходит границу «желтой» зоны.

Однако столичные санврачи уточнили, что столица еще не перешагнула границу, а находится на стыке.

Фото: hls.kz

Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, что за прошедшие сутки (6 июля) зарегистрировано 330 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Нур-Султане было выявлено 36 заболевших.