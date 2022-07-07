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Матрица оценки эпидситуации в Казахстане меняется

коронавирус Нур-Султан матрица Фото: primeminister.kz
Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией столица Казахстана находится на границе «желтой» зоны, сообщает Zakon.kz.

Согласно представленной 7 июля матрице оценки эпидситуации в регионах Казахстана, Нур-Султан переходит границу «желтой» зоны.

Однако столичные санврачи уточнили, что столица еще не перешагнула границу, а находится на стыке.

Нур-Султан желтая зона

Фото: hls.kz

Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, что за прошедшие сутки (6 июля) зарегистрировано 330 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Нур-Султане было выявлено 36 заболевших.

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