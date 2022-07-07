Экспорт казахстанской нефти через КТК осуществляется в штатном режиме – Минэнерго
Фото: Facebook/cpcpipe
В Министерстве энергетики РК заверили, что в настоящее время экспорт казахстанской нефти через трубопроводную систему АО «КТК-Р» осуществляется в штатном режиме, сообщает Zakon.kz.
Ранее сообщалось, что российский суд приостановил деятельность КТК на 30 суток.
Учитывая непрерывный цикл производственного процесса, АО «КТК-Р» обратилось в суд с ходатайством о приостановлении исполнения постановления судьи.
Консорциум уже ведет работу с соответствующими государственными органами и ведомствами России по устранению документарных нарушений, указанных в предписании Ространснадзора.Пресс-служба Министерства энергетики РК
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