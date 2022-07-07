Экспорт казахстанской нефти через КТК осуществляется в штатном режиме – Минэнерго

Фото: Facebook/cpcpipe

В Министерстве энергетики РК заверили, что в настоящее время экспорт казахстанской нефти через трубопроводную систему АО «КТК-Р» осуществляется в штатном режиме, сообщает Zakon.kz.

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