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КТК просит российский суд притормозить решение о приостановлении деятельности

нефть Фото: Facebook/cpcpipe
Каспийский трубопроводный концорциум (КТК) направил в Приморский районный суд Новороссийска ходатайство с просьбой приостановить исполнение вынесенного постановления суда об административном приостановлении деятельности компании, передает Zakon.kz.

Напомним, Приморский районный суд Новороссийска принял решение о приостановке деятельности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК, компания с участием России и Казахстана) из-за экологических нарушений.

Ространснадзор 6 мая провел внеплановую выездную проверку АО «КТК-Р», в результате которой обнаружил несколько документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти.

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Южное управление государственного морского и речного надзора Ростехнадзора обратилось с иском в суд с требованием приостановить деятельность терминала на 90 дней. Компании выдали предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 30 ноября.

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