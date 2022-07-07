КТК просит российский суд притормозить решение о приостановлении деятельности
Фото: Facebook/cpcpipe
Каспийский трубопроводный концорциум (КТК) направил в Приморский районный суд Новороссийска ходатайство с просьбой приостановить исполнение вынесенного постановления суда об административном приостановлении деятельности компании, передает Zakon.kz.
Напомним, Приморский районный суд Новороссийска принял решение о приостановке деятельности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК, компания с участием России и Казахстана) из-за экологических нарушений.
Ространснадзор 6 мая провел внеплановую выездную проверку АО «КТК-Р», в результате которой обнаружил несколько документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти.
В Правительстве обсудили меры в связи с ситуацией на КТК
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