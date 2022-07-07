Влияет ли просмотр контента с ЛГБТ пропагандой на выбор сексуальной ориентации у детей – психолог

Мультфильм «Базз Лайтер» вызвал жесткую критику в 14 государствах мира. Обвинению этот мультфильм подвергся из-за якобы пропаганды ЛГБТ. В Казахстане эта история не осталась незамеченной. Психолог Оксана Гулаг рассказала Zakon.kz, влияет ли подобный контент на выбор сексуальной ориентации.

В казахстанский прокат научно-фантастический приключенческий фильм «Базз Лайтер» запланирован на 14 июля 2022 года. Выйдет ли эта анимация на большой экран — большой вопрос.

Мультфильм «Базз Лайтер» (6+) от создателей «Истории игрушек». Это рассказ о вымышленном появлении истории происхождения Базза Лайтера, который героически бороздит космическое пространство, где его ждут приключения и друзья.

Взрослых, в том числе и у нас в стране, смутила секундная сцена из анимационного фильма. Где поцелуй в губы двух мультяшных персонажей женского пола вызвал жесткую критику.

В 14 странах Ближнего Востока, таких как Египет, Ирак, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Палестина, Сирия и другие, этот мультфильм под запретом к показу по причине, перечисленной выше. Запрета на прокат добиваются и в Казахстане.

Казахстанский психолог Оксана Гулаг разбиралась вокруг шумихи, вызванной на фоне обсуждения пропаганды ЛГБТ-сообществ в контенте производства западного кинопроизводства.

– Посмотрев этот эпизод, у меня сложилось впечатление, что об этой сцене говорили больше, чем длится сам эпизод с поцелуем, — поясняет специалист.

По мнению психолога, это бурное обсуждение указывает на то, что тема сексуальности вызывает много страхов у самих взрослых. Причем любой вид сексуальности – гетеросексуальность, бисексуальность или гомосексуальность. Если отнести эту тему к учениям доктора Фрейда, по его мнению, у человека есть драйвы и к противоположному полу, и к себе подобному полу. Но обычно симпатия к однополому человеку нами вытесняется и менее осознается. Но это есть у каждого человека, и это не обозначает, что это активно, что это проявляется в действии, но это может быть просто на уровне чувств и переживаний. Психолог Оксана Гулаг

Психолог считает, что опасения взрослых по поводу мультика сильно преувеличены. Очень много разговоров среди взрослого населения об этом эпизоде с поцелуем двух персонажей женского пола говорит о том, что ими движет страх своих сексуальных импульсов.

— Мы знаем, насколько тема гомосексуальности у мужчин вызывает некий фобический фактор. Как правило, мужчины могут обнимать друг друга или проявлять нежность только в случаях алкогольного опьянения. В других случаях подобные проявления считаются чем-то зазорным, — считает Оксана Гулаг.

По природе своей дети и подростки исследуют свою сексуальность. К примеру, в подростковом периоде, когда у них проявляется интерес к противоположному полу, и при этом параллельно возникает некая неуверенность. И прежде чем решиться подойти к объекту противоположного пола, им проще наладить контакт с подростком своего же пола, но это не говорит про их гомосексуальность. Просто так проще – мальчики знают мальчиков, девочки знают девочек. Это для них как эксперимент, как практика, как исследование перед тем, как перейти к гетеро отношениям. Это есть, это было, просто об этом открыто не говорили, об этом до сих пор боятся говорить и обсуждать. Сами подростки неохотно идут на контакт с родителями, когда видят, что в семье моралистические устои. Как бы люди не хотели контролировать нашу сферу чувств и сексуальности, она никогда не будет полностью под нашим контролем. Оксана Гулак

Просмотр подобных сцен в кино или мультфильме не может способствовать тому, что ребенок точно будет гомосексуален.

Это больше покажет ему, что между взрослыми людьми бывают и другие отношения. Возможно, это поможет ребенку даже снять чувство вины, особенно в таких случаях, когда они экспериментируют с чувствами к своим же однополым сверстникам.

— Сам по себе просмотр подобного контента — это не инъекция гомосексуальности. Точно так же, как просмотр фильмов с агрессивным и насильственным сюжетом не говорит о том, что человек станет маньяком или убийцей. Поэтому я не вижу здесь причины для беспокойства, — поясняет психолог.

Конечно, для Казахстана, с его менталитетом, это нечто новое, и поэтому, как все новое, вызывает страх у взрослых. Потому что такой контент показывает больше чувства свободы, а свобода обычно очень пугает, потому что кажется, что все выйдет из-под контроля, что дети станут, к примеру, гомосексуалистами или еще кем-то. Взрослым кажется, что мы должны держать все свои чувства на коротком поводке, а мультфильм, о котором идет речь, соответственно, удлиняет этот поводок. Оксана Гулаг

— Это больше про то, какие вопросы могут возникнуть у детей, подростков после просмотра подобного контента. И вполне может быть, что этот страх обусловлен тем, что взрослые просто в растерянности от незнания, как говорить про сексуальность со своими детьми. У нас как-то не принято это обсуждать, это считается чем-то грязным, о чем нужно молчать, — подчеркивает эксперт.

Хотя это очень важная сфера нашей жизни, и возможно, такие мультфильмы/фильмы сталкивают нас – родителей – со своей сексуальностью, с тем, как мы ее воспринимаем.

Как мы будем говорить об этом со своими детьми, каким тоном, какие будем использовать слова, и что ребенок услышит вербально и невербально от нас, взрослых.

Кстати сказать, чем больше мы чего-то боимся и запрещаем, тем больше это вызывает интерес и любопытство.

Надо понимать, что ребенок так или иначе все равно найдет то, что ему интересно.

Очень важно взрослым после просмотра такого мультфильма понаблюдать за ребенком. Возможно, он задаст вопрос, и при этом не стоит самим заострять на этом внимание. Взрослому нужно научиться спокойно к этому относиться и отвечать на вопросы детей, про все разнообразие чувств между людьми и разные сексуальные ориентации. Психолог Оксана Гулаг

— Сам факт, когда с детьми или подростками взрослые общаются в доверительной и спокойной манере, такой разговор успокаивает, снижает тревогу или чрезмерный интерес подростка намеренно искать такого рода контент втайне от родителей. Дети испытывают потребность в разговоре со взрослыми именно в таком ключе. Если родители не могут по каким-либо причинам объяснить это, то важно найти компетентного человека, специалиста, который доступно внесет ясность в понимание этого вопроса, — заключила эксперт.