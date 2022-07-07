В кустах возле стройобъекта нашли пропавшего мальчика в Нур-Султане

Фото: polisia.kz

В столичную полицию обратилась женщина в полночь 6 июля. Она рассказала о том, что ее 9-летний сын уехал на велосипеде и не вернулся домой. Самостоятельные поиски результатов не дали, передает Zakon.kz.

Полицейские cовместно с волонтерами сразу стали искать мальчика. Они опросили родных, друзей, проверили территорию поблизости. В 7:00 несовершеннолетний был найден в кустах возле стройобъекта в районе Дома престарелых. Установлено, что ребенок в вечернее время на велосипеде выехал на концерт в «Коктал-2» и ночью не смог найти обратную дорогу домой. Заблудившись, решил заночевать на улице. Начальник отдела розыска УКП ДП Нур-Султана Нургали Асылхан Читайте также Ликвидирован международный наркосиндикат – спецоперация КНБ Селфи не удалось: 19-летний житель Нур-Султана залез на арку моста «Кредит без залога»: серийную мошенницу задержали в Алматы

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