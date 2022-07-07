В кустах возле стройобъекта нашли пропавшего мальчика в Нур-Султане
Фото: polisia.kz
В столичную полицию обратилась женщина в полночь 6 июля. Она рассказала о том, что ее 9-летний сын уехал на велосипеде и не вернулся домой. Самостоятельные поиски результатов не дали, передает Zakon.kz.
Полицейские cовместно с волонтерами сразу стали искать мальчика. Они опросили родных, друзей, проверили территорию поблизости.
В 7:00 несовершеннолетний был найден в кустах возле стройобъекта в районе Дома престарелых. Установлено, что ребенок в вечернее время на велосипеде выехал на концерт в «Коктал-2» и ночью не смог найти обратную дорогу домой. Заблудившись, решил заночевать на улице.Начальник отдела розыска УКП ДП Нур-Султана Нургали Асылхан
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