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Три человека погибли в страшном ДТП под Карагандой

ДТП Караганда трое погибших Фото: скриншот видео
Вечером 6 июля на трассе Караганда – Жезказган в пяти километрах от села Акой произошло смертельное ДТП, сообщает Zakon.kz.

В департаменте полиции региона отметили, что, по предварительным данным, 54-летний водитель Mercedes-Benz, двигаясь со стороны Караганды, не убедившись в безопасности дорожного движения, врезался в Chevrolet Cobalt, за рулем которого находился 48-летний мужчина.

В результате ДТП погибли оба водителя и 54-летняя супруга одного из них. 44-летняя жена водителя Chevrolet Cobalt и их дети 18 и семи лет госпитализированы.Пресс-служба ДП Карагандинской области

По данным ведомства, факт зарегистрирован, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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