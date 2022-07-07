Три человека погибли в страшном ДТП под Карагандой

Вечером 6 июля на трассе Караганда – Жезказган в пяти километрах от села Акой произошло смертельное ДТП, сообщает Zakon.kz.

В департаменте полиции региона отметили, что, по предварительным данным, 54-летний водитель Mercedes-Benz, двигаясь со стороны Караганды, не убедившись в безопасности дорожного движения, врезался в Chevrolet Cobalt, за рулем которого находился 48-летний мужчина.

В результате ДТП погибли оба водителя и 54-летняя супруга одного из них. 44-летняя жена водителя Chevrolet Cobalt и их дети 18 и семи лет госпитализированы. Пресс-служба ДП Карагандинской области

По данным ведомства, факт зарегистрирован, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.