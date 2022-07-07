При каких заболеваниях могут освободить осужденных в Казахстане
Минздрав РК утвердил перечень заболеваний, являющихся основанием для освобождения от отбывания наказания. Также данным приказом утверждены правила медицинского освидетельствования осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью.
Настоящие правила разработаны в соответствии с пп. 59-2) ст. 7 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».
В соответствии с документом, приказ распространяется на следующие заболевания:
туберкулез позвоночника прогрессирующий деструктивный, туберкулез почек двусторонний деструктивный;
злокачественные новообразования III-IV стадии, а также злокачественные новообразования IV клинической группы;
опухоли головного и спинного мозга: острые лейкозы в стадии рецидива, хронические лейкозы, лимфомы Ходжкина, неходжкинские лимфомы, миеломная болезнь, вне ремиссии.
токсическое поражение печени с фиброзом и циррозом печени (циррозы печени);
язвенный колит высокой степени активности;
болезнь Крона высокой степени активности;
сахарный диабет (I и II типа, инсулинозависимый);
биполярное аффективное расстройство с часто чередующимися маниакальными и депрессивными фазами;
органические психические расстройства: деменция при эпилепсии, деменция, сосудистая деменция вследствие атеросклеротического поражения, а также перенесенных травм и инфекций головного мозга;
хронические бредовые расстройства, другие неорганические психотические расстройства;
субарахноидальное, внутримозговое, другие нетравматические внутричерепные кровоизлияния (сосудистые заболевания головного и спинного мозга);
воспалительные болезни центральной нервной системы: менингиты, абсцессы, нейросифилис, поражения нервной системы при туберкулезе;
демиелинизирующие болезни ЦНС и расcеянный склероз (оптикомиелит Девика, лейкоэнцефалит Шильдера и другие);
другие дегенеративные болезни нервной системы: болезнь Альцгеймера, Паркинсона и Пика, сопровождающиеся поражением головного и спинного мозга;
системные атрофии, поражающие преимущественно ЦНС, сопровождающиеся органическим поражением головного и спинного мозга (тяжелые параличи, глубокие парезы с распространенными расстройствами чувствительности, расстройствами функций тазовых органов, трофическими нарушениями);
слепота обоих глаз;
сердечная недостаточность: стадия D, IV функциональный класс (терминальная стадия);
гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца;
гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением почек (стадия D, IV функциональный класс, в стадии декомпенсации);
другие болезни перикарда в стадии декомпенсации, IV функциональный класс и другие формы легочно-сердечной недостаточности, IV функциональный класс в терминальных стадиях;
другие болезни периферических сосудов: болезнь Рейно, облитерирующий тромбангиит (болезнь Бюргера), поражающие конечности и в гангренозно-некротической стадии;
терминальная стадия поражения почек;
узелковый полиартериит и родственные состояния, другие некротизирующие васкулопатии;
системная красная волчанка с тяжелым поражением дыхательных мышц;
дерматополимиозит при наличии высокой активности заболевания;
системный склероз;
серопозитивный ревматоидный артрит и другие ревматоидные артриты;
анкилозирующий спондилит;
наследственная эритропоэтическая порфирия (Т-лимфома, фотодерматоз);
псориаз артропатический;
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека;
болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями СПИД-ассоциированного комплекса;
наследственный дефицит фактора VIII, наследственный дефицит фактора IX (гемофилия «А», «В») тяжелой степени;
астма с преобладанием аллергического компонента, неаллергическая астма, смешанная астма, астма неуточненная;
бронхоэктатическая болезнь;
врожденные аномалии (пороки развития) легкого;
другие респираторные болезни, поражающие интерстициальную ткань (саркоидоз);
кистозный фиброз (муковисцидоз).
Данные нормы распространяются в отношении лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы – с 1 июля 2022 года, в отношении лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы – с 1 января 2023 года, – подчеркивается в документе.
Приказ введен в действие с 1 июля 2022 года.