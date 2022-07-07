При каких заболеваниях могут освободить осужденных в Казахстане

Принят перечень заболеваний, которые могут стать основанием для освобождения от отбывания наказания, передает Zakon.kz.

Минздрав РК утвердил перечень заболеваний, являющихся основанием для освобождения от отбывания наказания. Также данным приказом утверждены правила медицинского освидетельствования осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью.

Настоящие правила разработаны в соответствии с пп. 59-2) ст. 7 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

В соответствии с документом, приказ распространяется на следующие заболевания:

туберкулез позвоночника прогрессирующий деструктивный, туберкулез почек двусторонний деструктивный;

злокачественные новообразования III-IV стадии, а также злокачественные новообразования IV клинической группы;

опухоли головного и спинного мозга: острые лейкозы в стадии рецидива, хронические лейкозы, лимфомы Ходжкина, неходжкинские лимфомы, миеломная болезнь, вне ремиссии.

токсическое поражение печени с фиброзом и циррозом печени (циррозы печени);

язвенный колит высокой степени активности;

болезнь Крона высокой степени активности;

сахарный диабет (I и II типа, инсулинозависимый);

биполярное аффективное расстройство с часто чередующимися маниакальными и депрессивными фазами;

органические психические расстройства: деменция при эпилепсии, деменция, сосудистая деменция вследствие атеросклеротического поражения, а также перенесенных травм и инфекций головного мозга;

хронические бредовые расстройства, другие неорганические психотические расстройства;

субарахноидальное, внутримозговое, другие нетравматические внутричерепные кровоизлияния (сосудистые заболевания головного и спинного мозга);

воспалительные болезни центральной нервной системы: менингиты, абсцессы, нейросифилис, поражения нервной системы при туберкулезе;

демиелинизирующие болезни ЦНС и расcеянный склероз (оптикомиелит Девика, лейкоэнцефалит Шильдера и другие);

другие дегенеративные болезни нервной системы: болезнь Альцгеймера, Паркинсона и Пика, сопровождающиеся поражением головного и спинного мозга;

системные атрофии, поражающие преимущественно ЦНС, сопровождающиеся органическим поражением головного и спинного мозга (тяжелые параличи, глубокие парезы с распространенными расстройствами чувствительности, расстройствами функций тазовых органов, трофическими нарушениями);

слепота обоих глаз;

сердечная недостаточность: стадия D, IV функциональный класс (терминальная стадия);

гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца;

гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением почек (стадия D, IV функциональный класс, в стадии декомпенсации);

другие болезни перикарда в стадии декомпенсации, IV функциональный класс и другие формы легочно-сердечной недостаточности, IV функциональный класс в терминальных стадиях;

другие болезни периферических сосудов: болезнь Рейно, облитерирующий тромбангиит (болезнь Бюргера), поражающие конечности и в гангренозно-некротической стадии;

терминальная стадия поражения почек;

узелковый полиартериит и родственные состояния, другие некротизирующие васкулопатии;

системная красная волчанка с тяжелым поражением дыхательных мышц;

дерматополимиозит при наличии высокой активности заболевания;

системный склероз;

серопозитивный ревматоидный артрит и другие ревматоидные артриты;

анкилозирующий спондилит;

наследственная эритропоэтическая порфирия (Т-лимфома, фотодерматоз);

псориаз артропатический;

болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека;

болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями СПИД-ассоциированного комплекса;

наследственный дефицит фактора VIII, наследственный дефицит фактора IX (гемофилия «А», «В») тяжелой степени;

астма с преобладанием аллергического компонента, неаллергическая астма, смешанная астма, астма неуточненная;

бронхоэктатическая болезнь;

врожденные аномалии (пороки развития) легкого;

другие респираторные болезни, поражающие интерстициальную ткань (саркоидоз);

кистозный фиброз (муковисцидоз).

Данные нормы распространяются в отношении лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы – с 1 июля 2022 года, в отношении лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы – с 1 января 2023 года, – подчеркивается в документе.

Приказ введен в действие с 1 июля 2022 года.