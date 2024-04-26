При каких заболеваниях казахстанцев освободят от прохождения дактилоскопии

Приказом министра здравоохранения утвержден перечень заболеваний, которые являются основанием для освобождения от прохождения дактилоскопической регистрации, сообщает Zakon.kz.

В перечень включены 53 вида заболеваний, при которых можно не проходить дактилоскопию.

Так, в перечень таких заболеваний вошли:

Гипертрофические изменения кожи



Келоидный рубец

Гипертрофическое изменение кожи неуточненное

Гранулематозные изменения кожи и подкожной клетчатки

Другие локализованные изменения соединительной ткани

Васкулит, ограниченный кожей, не классифицированный в других рубриках

Другие болезни кожи и подкожной клетчатки, не классифицированные в других рубриках

Серопозитивный ревматоидный артрит

Псориатические и энтеропатические артропатии

Приобретенные деформации пальцев рук

Приобретенная деформация конечностей неуточненная

Другие некротизирующие васкулопатии

Системная красная волчанка

Дерматополимиозит

Системный склероз

Другие приобретенные деформации костно-мышечной системы и соединительной ткани конечности

Врожденная деформация кисти

Врожденное отсутствие предплечья и кисти

Врожденное отсутствие кисти и пальца (ев)

Травматическая ампутация запястья и кисти

Другие и неуточненные травмы запястья и кисти

Термический ожог запястья и кисти неуточненной степени

Отморожение с некрозом тканей в области запястья и кисти

Приобретенное отсутствие конечности

Отпечатки пальцев рук граждан РК, прошедших дактилоскопическую регистрацию, вносятся в чип биометрических паспортов и удостоверений личности.

Дактилоскопическую регистрацию могут пройти граждане РК по желанию, кроме детей в возрасте до 12 лет.

Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации были утверждены постановлением правительства РК от 29 декабря 2023 года. Сбор дактилоскопической информации лиц проводится в подразделениях миграционной службы органов внутренних дел, в том числе в регистрационных пунктах документирования населения, органах национальной безопасности, загранучреждениях РК.

1 апреля 2024 года было принято новое постановление правительства, которым были внесены изменения и дополнения в Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации.

В частности, было добавлено, что сбор дактилоскопической информации граждан РК, обратившихся для получения удостоверения личности или паспорта гражданина Республики Казахстан впервые, а также для их восстановления либо замены, осуществляется с их согласия.

Также отпечатки пальцев берут у иностранцев (в обязательном порядке) и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста.