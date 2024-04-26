При каких заболеваниях казахстанцев освободят от прохождения дактилоскопии
В перечень включены 53 вида заболеваний, при которых можно не проходить дактилоскопию.
Так, в перечень таких заболеваний вошли:
- Гипертрофические изменения кожи
- Келоидный рубец
- Гипертрофическое изменение кожи неуточненное
- Гранулематозные изменения кожи и подкожной клетчатки
- Другие локализованные изменения соединительной ткани
- Васкулит, ограниченный кожей, не классифицированный в других рубриках
- Другие болезни кожи и подкожной клетчатки, не классифицированные в других рубриках
- Серопозитивный ревматоидный артрит
- Псориатические и энтеропатические артропатии
- Приобретенные деформации пальцев рук
- Приобретенная деформация конечностей неуточненная
- Другие некротизирующие васкулопатии
- Системная красная волчанка
- Дерматополимиозит
- Системный склероз
- Другие приобретенные деформации костно-мышечной системы и соединительной ткани конечности
- Врожденная деформация кисти
- Врожденное отсутствие предплечья и кисти
- Врожденное отсутствие кисти и пальца (ев)
- Травматическая ампутация запястья и кисти
- Другие и неуточненные травмы запястья и кисти
- Термический ожог запястья и кисти неуточненной степени
- Отморожение с некрозом тканей в области запястья и кисти
- Приобретенное отсутствие конечности
Отпечатки пальцев рук граждан РК, прошедших дактилоскопическую регистрацию, вносятся в чип биометрических паспортов и удостоверений личности.
Дактилоскопическую регистрацию могут пройти граждане РК по желанию, кроме детей в возрасте до 12 лет.
Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации были утверждены постановлением правительства РК от 29 декабря 2023 года. Сбор дактилоскопической информации лиц проводится в подразделениях миграционной службы органов внутренних дел, в том числе в регистрационных пунктах документирования населения, органах национальной безопасности, загранучреждениях РК.
1 апреля 2024 года было принято новое постановление правительства, которым были внесены изменения и дополнения в Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации.
В частности, было добавлено, что сбор дактилоскопической информации граждан РК, обратившихся для получения удостоверения личности или паспорта гражданина Республики Казахстан впервые, а также для их восстановления либо замены, осуществляется с их согласия.
Также отпечатки пальцев берут у иностранцев (в обязательном порядке) и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста.