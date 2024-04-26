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Законодательство РК

При каких заболеваниях казахстанцев освободят от прохождения дактилоскопии

При каких заболеваниях казахстанцев освободят от дактилоскопии, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 16:51 Фото: pexels
Приказом министра здравоохранения утвержден перечень заболеваний, которые являются основанием для освобождения от прохождения дактилоскопической регистрации, сообщает Zakon.kz.

В перечень включены 53 вида заболеваний, при которых можно не проходить дактилоскопию.

Так, в перечень таких заболеваний вошли:

  • Гипертрофические изменения кожи
  • Келоидный рубец
  • Гипертрофическое изменение кожи неуточненное
  • Гранулематозные изменения кожи и подкожной клетчатки
  • Другие локализованные изменения соединительной ткани
  • Васкулит, ограниченный кожей, не классифицированный в других рубриках
  • Другие болезни кожи и подкожной клетчатки, не классифицированные в других рубриках
  • Серопозитивный ревматоидный артрит
  • Псориатические и энтеропатические артропатии
  • Приобретенные деформации пальцев рук
  • Приобретенная деформация конечностей неуточненная
  • Другие некротизирующие васкулопатии
  • Системная красная волчанка
  • Дерматополимиозит
  • Системный склероз
  • Другие приобретенные деформации костно-мышечной системы и соединительной ткани конечности
  • Врожденная деформация кисти
  • Врожденное отсутствие предплечья и кисти
  • Врожденное отсутствие кисти и пальца (ев)
  • Травматическая ампутация запястья и кисти
  • Другие и неуточненные травмы запястья и кисти
  • Термический ожог запястья и кисти неуточненной степени
  • Отморожение с некрозом тканей в области запястья и кисти
  • Приобретенное отсутствие конечности

Отпечатки пальцев рук граждан РК, прошедших дактилоскопическую регистрацию, вносятся в чип биометрических паспортов и удостоверений личности.

Дактилоскопическую регистрацию могут пройти граждане РК по желанию, кроме детей в возрасте до 12 лет.

Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации были утверждены постановлением правительства РК от 29 декабря 2023 года. Сбор дактилоскопической информации лиц проводится в подразделениях миграционной службы органов внутренних дел, в том числе в регистрационных пунктах документирования населения, органах национальной безопасности, загранучреждениях РК.

1 апреля 2024 года было принято новое постановление правительства, которым были внесены изменения и дополнения в Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации. 

В частности, было добавлено, что сбор дактилоскопической информации граждан РК, обратившихся для получения удостоверения личности или паспорта гражданина Республики Казахстан впервые, а также для их восстановления либо замены, осуществляется с их согласия.

Также отпечатки пальцев берут у иностранцев (в обязательном порядке) и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста.

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