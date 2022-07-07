Какую погоду принесет в Казахстан циклон

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 8 июля. Южный циклон сохраняет свое влияние на большей части страны, сообщает Zakon.kz.

В центре, днем на севере – сильные дожди. Ожидаются грозы, град, усиление ветра, шквал, на юге – пыльная буря, на севере ночью и утром –туман. И только в западных регионах ожидается погода без осадков. РГП «Казгидромет»

На севере, в центре Карагандинской области, днем на юго-востоке Акмолинской области, на юге Павлодарской области синоптики прогнозируют сильный дождь.

На большей части Кызылординской области, на западе, в центре Абайской области, на севере в пустынных районах Туркестанской области, юго-востоке Карагандинской области, юге Жамбылской области, на западе Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +22...+24°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +27...+29°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +30...+32°С.