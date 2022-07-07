О росте цен на сахар высказался аким Алматы Ерболат Досаев
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Выступая на брифинге в СЦК, аким Алматы Ерболат Досаев высказался о росте цен на сахар в городе, передает Zakon.kz.
Он привел удручающие показатели.
В Алматы сохраняются высокие темпы роста цен.
За полгода инфляция в мегаполисе составила 10,3% (РК – 10,5%).
Решающую роль в инфляции сыграл рост цен на продовольствие – 16,4% (в годовом исчислении – 19,5%).
Наибольший рост цен наблюдается на сахар (в два раза, до 560 тенге).
Высокие инфляционные ожидания все еще сохраняются на фоне разрывов цепочек поставок и волатильности курса тенге.
Крупные торговые сети получат квоты на ввоз сахара из-за рубежа.
Из-за сезона консервирования и заготовки варенья за последнюю неделю спрос населения на сахар вырос с 110 до 200 тонн в сутки.
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