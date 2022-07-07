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О росте цен на сахар высказался аким Алматы Ерболат Досаев

Ерболат Досаев, дефицит сахара, Казахстан Фото: пресс-служба акимата Алматы
Выступая на брифинге в СЦК, аким Алматы Ерболат Досаев высказался о росте цен на сахар в городе, передает Zakon.kz.

Он привел удручающие показатели.

  1. В Алматы сохраняются высокие темпы роста цен.

  2. За полгода инфляция в мегаполисе составила 10,3% (РК – 10,5%).

  3. Решающую роль в инфляции сыграл рост цен на продовольствие – 16,4% (в годовом исчислении – 19,5%).

  4. Наибольший рост цен наблюдается на сахар (в два раза, до 560 тенге).

  5. Высокие инфляционные ожидания все еще сохраняются на фоне разрывов цепочек поставок и волатильности курса тенге.

  6. Крупные торговые сети получат квоты на ввоз сахара из-за рубежа.

Из-за сезона консервирования и заготовки варенья за последнюю неделю спрос населения на сахар вырос с 110 до 200 тонн в сутки.

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