О росте цен на сахар высказался аким Алматы Ерболат Досаев

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Выступая на брифинге в СЦК, аким Алматы Ерболат Досаев высказался о росте цен на сахар в городе, передает Zakon.kz.

Он привел удручающие показатели. В Алматы сохраняются высокие темпы роста цен. За полгода инфляция в мегаполисе составила 10,3% (РК – 10,5%). Решающую роль в инфляции сыграл рост цен на продовольствие – 16,4% (в годовом исчислении – 19,5%). Наибольший рост цен наблюдается на сахар (в два раза, до 560 тенге). Высокие инфляционные ожидания все еще сохраняются на фоне разрывов цепочек поставок и волатильности курса тенге. Крупные торговые сети получат квоты на ввоз сахара из-за рубежа. Из-за сезона консервирования и заготовки варенья за последнюю неделю спрос населения на сахар вырос с 110 до 200 тонн в сутки. Читайте также Экспорт казахстанской нефти через КТК осуществляется в штатном режиме – Минэнерго КТК просит российский суд притормозить решение о приостановлении деятельности Казахстанцы плохо питаются – исследование

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