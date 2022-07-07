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Снос резиденции и ремонт акимата: Досаев рассказал подробности

беспорядки акимат Алматы восстановление Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев на брифинге в СЦК рассказал, когда будет восстановлено здание городского акимата, серьезно пострадавшего во время январских событий, передает корреспондент Zakon.kz.
По поводу резиденции главы государства в Алматы: сегодня идет процесс сноса. Там будет парковая зона. Мы хотим объединить парковую зону, которая находится у акимата. Она будет переходить вплоть до Сатпаева.Аким Алматы Ерболат Досаев

Что касается здания горакимата, то власти, по словам акима, ждут заключения проектно-сметной документации.

Вчера должны были нам отдать заключение по ПСД, но задержали. Надеюсь, завтра, 8 июля, мы его получим окончательно. Мы будем его восстанавливать. Впервые мы создали консорциум из пяти наших алматинских компаний, которые будут заниматься ремонтом. Здание восстановлению подлежит, его сносить, я считаю, не надо. Аким Алматы

Ранее планировалось, что работы завершатся до конца года, но позже сроки были пересмотрены.

С учетом того, что были очень нелегкие проектные решения, связанные не с самими основными тремя корпусами, а больше с купольным залом, в котором выгорел металл, поэтому наш КазНИИСА находил специальное решение, как облегчить эту крышу, сделать ее более легкой, мобильной и пожаробезопасной. Надеемся, что до Наурыза следующего года его реновация будет завершена.Ерболат Досаев

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