Эколог об отстреле сайги: Сейчас идет борьба не с причиной, а с последствиями

Независимый экологический эксперт Сакен Дилдахмет высказался о принятом решении: отстреле сайги, передает корреспондент Zakon.kz.

Сейчас 1,3 млн голов – это не тот показатель, который нужно регулировать. Считаю, что необходимо довести до 2-3 млн, чтобы далее в будущем управлять сайгачьим ресурсом в производственных целях. Чем отстреливать, считаю, лучше популяцию смешивать, переселять, потому что сегодня численность бетпакдалинской популяции составляет около 5 тыс., а устюртская популяция почти не растет. В этом случае, чем отстреливать, то лучше возобновлять и переселять. Независимый экологический эксперт Сакен Дилдахмет

Специалист напомнил, что в научных целях в советское время регулировали ежегодно до 30%. Сейчас предлагается регулировать на уровне 10% по уральской популяции. Он выступает против этой позиции.

По словам эксперта, сейчас говорить про коррупционный фактор при процессе регулирования методом отстрела сложно.

В пример он привел, что при запуске этой работы будет проводиться маркирование рогов сайгаков, соответственно, изъятые во время отстрела рога будут храниться в определенном месте, однако все зависит от профильного госоргана и насколько они профессионально эту работу организуют.

Правительство должно было озвучить комплексные меры. Сегодня вопрос идет только в одностороннем порядке путем отстрела. До этого я озвучивал, что проблема не в сайгаках, а в том, что закрыты пути миграции и места обитания. Наблюдая рост ежегодно на 40-50%, правительство должно было ранее додуматься (два-три года назад), как будет решаться вопрос. Сейчас идет тушение пожара, идет борьба не с причиной, а с последствиями. Независимый экологический эксперт Сакен Дилдахмет

В ходе круглого стола председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Нурлан Колышбаев напомнил, что на данный момент предлагается регулировать численность сайгаков силами уполномоченного органа – специализированной организации «Охотзоопром», которая до сегодняшнего дня выполняла функции охраны данного вида животных.

Он заверил, что это специалисты высококлассного уровня, которые знают и повадки, и пути миграции сайгаков, но сам процесс и механизм изъятия будут еще разрабатывать.

На сегодняшний день, по словам эксперта, создается рабочая группа по определению механизма изъятия.