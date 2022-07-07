Я не бедный — Досаев высказался о своих доходах

Аким Алматы Ерболат Досаев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о заработной плате и ответил на вопрос, откуда у него куртка стоимостью в 2,2 млн тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, что в соцсетях активно обсуждали куртку акима за 2,2 млн тенге. В этой связи они поинтересовались, откуда деньги у Ерболата Досаева на такую одежду.

Вы не всю мою биографию прочитали. С 2006 по 2012 год я занимался бизнесом. И до 1998 года имел соответствующие доходы, менял должности. Я вернулся министром в сентябре 2012 года и с тех пор с перерывами нахожусь (на госслужбе. – Прим. ред.). Имею декларированные доходы, выплаченные со всеми налогами. И могу себе позволить куртку, про которую все упоминали. Во-первых, она не Loro Piana. Во-вторых, можно тоже перепроверить, ее я купил пять лет назад. Аким Алматы Ерболат Досаев

Аким отметил, что мужчинам свойственно носить одежду, в которой им комфортно, и что он не так часто меняет гардероб.

Я не бедный. Последние пять с лишним месяцев за мной внимательно следят очень много глаз, может быть десятки, сотни тысяч: что же предпримет аким Досаев. И я надеюсь, пока не давал повода и не дам их в будущем. Я могу себе позволить купить куртку, но на нынешней работе, кроме деловых костюмов, честно говоря, других вещей мне не нужно. Потому что у меня рабочий день поменялся, и я больше времени провожу на работе, чем дома. Аким Алматы

По словам Досаева, в месяц он получает 980 тыс. тенге.