Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

Дожди, пыльные бури и чрезвычайная пожарная опасность – 8 июля в Казахстане будет ненастным, сообщает Zakon.kz.

Синоптики РГП «Казгидромет» объявили штормовое предупреждение в шести регионах страны.

Днем 8 июля на севере Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный на севере области и в горных районах, 15-20 м/с. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, западе, востоке, днем на западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области – гроза. 8 и 9 июля ночью и утром на северо-западе области – туман. В Петропавловске днем 8 июля – ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

8 июля в Кызылординской области – ветер северо-западный, северный днем в центре области, 15-20 м/с. На большей части области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре Карагандинской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, в центре области и в Караганде – гроза, град.

8 июля в центре, на востоке и в горных районах Жетысуской области и в Талдыкоргане – гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

8 июля ночью на юге, днем на северо-востоке Актюбинской области ожидается гроза.