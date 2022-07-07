В Казахстане вводятся ограничения на вывоз пшеницы и муки

Министр сельского хозяйства РК приказом от 5 июля 2022 года ввел количественные ограничения на вывоз с территории Казахстана в третьи страны и в страны ЕЭС пшеницы и меслина, передает Zakon.kz.

Согласно документу, до 30 сентября текущего года вводятся квоты на вывоз с территории республики пшеницы и меслина, муки пшеничной и пшенично-ржаной.

Приказом и.о. министра сельского хозяйства РК от 5 июля 2022 года № 215 «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан» количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза пшеницы и меслина (код ТН ВЭД ЕАЭС 1001) в размере 550 тыс. тонн и муки пшеничной и пшенично-ржаной (код ТН ВЭД ЕАЭС 110100) в размере 370 тыс. тонн. Комитет госдоходов Министерства финансов РК

Уточняется, что количественные ограничения на вывоз пшеницы и меслина, муки пшеничной и пшенично-ржаной вводятся в целях обеспечения продовольственной безопасности республики.

При этом товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству РК и ЕАЭС до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории Казахстана.

Ограничения вводятся в силу с 8 июля до 30 сентября 2022 года.