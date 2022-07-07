Эксперты назвали продукты, богатые йодом

Йод необходим для нормальной работы щитовидной железы. Его нехватка может привести к серьезным последствиям для организма, передает Zakon.kz.

Отличным источником йода является морская рыба, пишут Белновости. Подойдет семга, тунец, морской окунь, горбуша, треска и камбала.

Также в свой рацион врачи рекомендуют добавить морскую капусту. Помимо йода, в ней содержатся витамины группы В, Е, Н, К, калий, магний и железо.

Не менее полезны кальмары. В морепродукте много йода, а также ряд витаминов и минералов.