Елена Рыбакина поборется за титул чемпионки Wimbledon 2022

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в финал открытого чемпионата Англии по теннису в одиночном разряде. На 7 июля она одержала шесть побед из шести возможных, чтобы побороться за главный трофей английского первенства, сообщает Zakon.kz.

7 июля казахстанская теннисистка в полуфинале Уимблдона сумела переиграть многоопытную и титулованную румынку – Симону Халеп. Бывшая первая ракетка мира и победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде не смогла устоять под натиском казахстанки, которая с первых минут прибрала инициативу в свои руки, поведя в счете 3:0. А спустя время Елена Рыбакина закрыла первую партию в свою пользу – 6:3.

Во втором сете особо ничего не изменилось, в самом его начале казахстанка с брейком вышла вперед – 2:0. А вскоре и партия осталась за ней – 6:3, а с ней и путевка в финал Уимблдона.

За главный трофей английского чемпионата Елена Рыбакина поспорит с Онс Жабер из Туниса. Финальный поединок пройдет 9 июля.

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