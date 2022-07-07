Решение будет принято в октябре – Досаев о строительстве LRT в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, будет ли в городе достраиваться LRT или нет, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ сообщили, что вопрос строительства LRT волнует многих. Сторонники, отметили журналисты, говорят, что это позволит решить проблему пробок. Но эксперты также выказывают опасение, что проект может повторить печально известную судьбу столичного LRT.

В этой связи журналисты поинтересовались, планируется ли строительство в Алматы легкорельсового транспорта и сколько средств для этого потребуется.

Я думаю, что Алматы нужен LRT. На ул. Толе би есть места для трамвайных путей, остались места, есть возможность развиваться. В ходе встречи с населением на собрании общественного совета я сказал, что решение будет принято до начала октября. Аким Алматы Ерболат Досаев

Аким напомнил, что ранее рассматривалось несколько проектов по строительству легкорельсового транспорта, в том числе с ЕБРР, далее – с частными компаниями.