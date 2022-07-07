Схрон с оружием обнаружили полицейские на территории Алматы
Фото: пресс-служба ДП города Алматы
Несколько гладкоствольный ружей, боевые пистолеты и патроны разного калибра были закопаны в Медеуском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.
О схроне стало известно сотрудникам УПЭ ДП. В ходе оперативной проверки совместно с сотрудниками ДКНБ РК, возле улицы Сахариева, при спуске в лог, в кустах, между деревьями в мешке белого цвета были обнаружены оружие и боеприпасы. Полицейские изъяли:
2 гладкоствольных вертикальных ружья 12 калибра;
гладкоствольное одноствольное переделанное под обрез 12 калибра;
Пистолет «Макарова» газовый;
Пистолет марки «Форт 17Т» травматический;
РГД – 5 боевая, в разборном виде с запалом;
Патроны 12 калибра в количестве 13 штук;
Патроны 9мм – 15 штук;
Рация «Kirisun» с зарядным устройством.
Все изъятое направлено на экспертизу. Данный факт зарегестрирован в УП Медеуского района по статье 287 ч.3 УК РК. После проведения всех следственных действий будет понятно, кому принадлежит и откуда этот арсенал. Пресс – служба Департамента полиции города Алматы
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