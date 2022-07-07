Схрон с оружием обнаружили полицейские на территории Алматы

Несколько гладкоствольный ружей, боевые пистолеты и патроны разного калибра были закопаны в Медеуском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.

О схроне стало известно сотрудникам УПЭ ДП. В ходе оперативной проверки совместно с сотрудниками ДКНБ РК, возле улицы Сахариева, при спуске в лог, в кустах, между деревьями в мешке белого цвета были обнаружены оружие и боеприпасы. Полицейские изъяли:

2 гладкоствольных вертикальных ружья 12 калибра;

гладкоствольное одноствольное переделанное под обрез 12 калибра;

Пистолет «Макарова» газовый;

Пистолет марки «Форт 17Т» травматический;

РГД – 5 боевая, в разборном виде с запалом;

Патроны 12 калибра в количестве 13 штук;

Патроны 9мм – 15 штук;

Рация «Kirisun» с зарядным устройством.