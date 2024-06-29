Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Гранатомет, автоматы Калашникова: КНБ обнаружил схроны с оружием

оружие, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 15:00 Фото: КНБ РК
28 июня 2024 года сотрудники Комитета национальной безопасности обнаружили несколько схронов с оружием в Алматы и Актюбинской области. В числе изъятого оружия: гранатомет, автоматы Калашникова, винтовки, пистолеты, гранаты и сотни патронов, сообщает Zakon.kz.

По данным КНБ, в Алматы обнаружили два схрона с оружием.

"Изъяты гранатомет, автомат Калашникова, винтовка, 4 ружья, два пистолета, дымовая граната и 248 боеприпасов различного калибра", – говорится в сообщении Комитета.

В этот же день, 28 июня, в Актюбинской области при обысках в доме одного из местных жителей изъяли 21 единицу огнестрельного оружия.

"2 автомата Калашникова, 8 пистолетов, 11 ружей, а также светошумовая граната, дымовые шашки, рации и 581 боеприпас различного калибра".
оружие, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 15:00

Фото: КНБ РК

оружие, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 15:00

Фото: КНБ РК

патроны, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 15:00

Фото: КНБ РК

оружие, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 15:00

Фото: КНБ РК

"Мероприятия реализованы при координации прокуратуры и во взаимодействии с органами внутренних дел. По перечисленным фактам начаты досудебные расследования по статье 287 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", – сообщила пресс-¹служба КНБ.
задержанный, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 15:00

Фото: КНБ РК

задержанный, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 15:00

Фото: КНБ РК

Четыре гражданина Казахстана были задержаны по подозрению в пропаганде терроризма 26 июня в Туркестанской области сотрудниками КНБ при координации органов прокуратуры и во взаимодействии с МВД.

Читайте также

автобусы
В Астану в текущем году поставят более 300 автобусов
аэропорт Астаны
Почему в Астане задерживают авиарейсы, рассказали в Минтраспорта
термометр
Сильная жара сохранится в пяти областях Казахстана
Мухит Турсынали
КНБ Актюбинская область Алматы 2024 год Огнестрельное оружие
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
По 50 тысяч тенге &quot;выплатят&quot; казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
По 50 тысяч тенге "выплатят" казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
доллар, тенге, курс
Тенге рухнул: что станет с курсом в ближайшем будущем, спрогнозировали аналитики
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Казахстан, дожди, прогноз погоды на 29 июня
Где в Казахстане 29 июня ожидаются сильные дожди
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: