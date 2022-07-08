Звезда культового фильма «Крестный отец» умер в возрасте 82 года

Известный американский актер кино, звезда фильма «Крестный отец» Джеймс Каан скончался в США в возрасте 82 года, передает Zakon.kz.

Об этом сообщила его семья в Twitter.

С огромной грустью сообщаем вам о смерти Джимми вечером 6 июля. Семья ценит проявления любви и искренние соболезнования, но просит вас уважать ее частную жизнь в это трудное время, — говорится в публикации.

О причинах смерти актера ничего не сообщается.

Актер родился в марте 1940 года в Бронксе и какое-то время учился в Университете Хофстра на одном курсе с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой и актрисой Лэйни Казан. Он начал свою карьеру еще в шестидесятые годы, играя в нью-йоркских театрах, а позже начал сниматься на телевидении и в кино.

Среди самых известных ролей Каана — Сонни Корлеоне в двух частях «Крестного отца», а также картины вроде «Игрока», «Роллербола», «Мизери» и «Догвилля». Актера номинировали на «Оскар», а также «Эмми» и несколько раз — на «Золотой глобус», а в 1978 году он был удостоен собственной звезды на «Аллее славы».