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Человеческие останки обнаружили павлодарские волонтеры в лесу около Иртыша

река Иртыш Фото: пресс-служба акимата города Павлодара
Волонтеры поисковой группы предполагают, что могила свежая, так как на месте почти нет травы, и она имеет четко очерченные границы, передает Zakon.kz.
Возвращаясь с рыбалки, увидел яму. Проходя ее, я заметил, предположительно, человеческие кости, то есть фрагменты черепа, нижнюю челюсть. Ну, и там еще рядом какие-то кости лежали. Член поисковой группы Vita Константин Чускаев

Как сообщает Первый канал «Евразия», останки лежали разрозненно, будто были разделены по частям. Волонтеры вызвали на место страшной находки полицейских. Есть вероятность, что личность удастся определить по хорошо сохранившимся зубам.

Полиция зарегистрировала данный факт. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отмечается, что с начала года в области числятся пропавшими без вести семь человек. Однако не исключено, что найденные останки – это захоронение прошлых лет.

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