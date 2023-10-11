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Возле обломков батискафа "Титан" обнаружили предполагаемые человеческие останки

обломки Фото: береговая охрана США/Sky News
Были обнаружены оставшиеся обломки подводного аппарата "Титан". Также по данным береговой охраны США, на месте обломков найдены "предполагаемые человеческие останки", сообщает Zakon.kz.

Инженеры по морской безопасности говорят, что новые доказательства были собраны со дна северной части Атлантического океана спустя четыре месяца после исчезновения обреченного судна, пишет Sky News.

Обломки анализируются американскими медиками, расследование трагедии продолжается.

Публичные слушания будут проведены после того, как эксперты определят, что вызвало неисправность субмарины во время погружения на глубину 3800 метров.

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Про батискаф "Титан" снимут фильм

18 июня 2023 года подводная лодка "Титан" компании Oceangate исчезла у побережья Ньюфаундленда, Канада, в северной части Атлантического океана. После четырехдневных поисков возле места крушения "Титана" были обнаружены обломки, и был сделан вывод, что подводный аппарат взорвался. Во время взрыва погибли пять человек.

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