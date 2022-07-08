Более 300 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки зарегистрировали 334 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Zakon.kz.
в Нур-Султане – 101;
в Алматы – 121;
в Шымкенте – 22;
в Алматинской области – 29;
в Атырауской области – 14;
в ВКО – 1;
в Жамбылской области – 13;
в ЗКО – 1;
в Карагандинской области – 20;
в Костанайской области – 1;
в Кызылординской области – 2;
в Мангистауской области – 3;
в Павлодарской области – 4;
в СКО – 1;
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 308 541 случая COVID-19.
На 8 июля лечение от КВИ продолжают получать 2001 человек (–1946 и 55 КВИ-), из них в стационарах находится 261 пациент, на амбулаторном уровне – 1740.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести и на аппарате ИВЛ пациентов нет.
Фото: gov.kz
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