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Более 300 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

пцр-тест Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки зарегистрировали 334 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Zakon.kz.

  • в Нур-Султане – 101;

  • в Алматы – 121;

  • в Шымкенте – 22;

  • в Алматинской области – 29;

  • в Атырауской области – 14;

  • в ВКО – 1;

  • в Жамбылской области – 13;

  • в ЗКО – 1;

  • в Карагандинской области – 20;

  • в Костанайской области – 1;

  • в Кызылординской области – 2;

  • в Мангистауской области – 3;

  • в Павлодарской области – 4;

  • в СКО – 1;

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 308 541 случая COVID-19.

На 8 июля лечение от КВИ продолжают получать 2001 человек (–1946 и 55 КВИ-), из них в стационарах находится 261 пациент, на амбулаторном уровне – 1740.

Минздрав РК

Фото: gov.kz

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести и на аппарате ИВЛ пациентов нет.

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