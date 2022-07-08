Более 300 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировали 334 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Zakon.kz.

в Нур-Султане – 101;

в Алматы – 121;

в Шымкенте – 22;

в Алматинской области – 29;

в Атырауской области – 14;

в ВКО – 1;

в Жамбылской области – 13;

в ЗКО – 1;

в Карагандинской области – 20;

в Костанайской области – 1;

в Кызылординской области – 2;

в Мангистауской области – 3;

в Павлодарской области – 4;

в СКО – 1;

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 308 541 случая COVID-19.

На 8 июля лечение от КВИ продолжают получать 2001 человек (–1946 и 55 КВИ-), из них в стационарах находится 261 пациент, на амбулаторном уровне – 1740.

Фото: gov.kz

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести и на аппарате ИВЛ пациентов нет.