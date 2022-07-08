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Бывший премьер-министр Японии ранен выстрелом в грудь

Синдзо Абэ ранен в грудь Фото: kremlin.ru
Неизвестный выстрелил в экс-премьера Японии Синдзо Абэ во время его выступления в Наре. Его доставили в больницу, сообщает Zakon.kz.

По информации РБК, репортер телеканала NHK услышал звук, похожий на выстрел, после чего политик потерял сознание.

Синдзо Абэ занимал должность премьер-министра в 2006–2007 и 2012–2020 годах. В эти же сроки был председателем Либерально-демократической партии Японии.

Подозреваемого в нападении задержали. Его мотивы пока неизвестны.

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Анастасия Стативкина
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