Топ-3 мужских знака зодиака с «холодным сердцем»

Российский астролог Елена Елистратова перечислила трех представителей зодиакального круга среди мужчин, которые не умеют открывать свое сердце. По ее словам, к ним относятся Козероги, Близнецы и Тельцы, сообщает Zakon.kz.

На сайте Ftimes.ru отмечено, что эти знаки зодиака способны заботиться, решать семейные проблемы, но отношения с ними далеки от той любви, про которую мы читали в сказках.

К примеру, Козероги очень осторожны в общении. Это весьма холодные мужчины. Чтобы завоевать их сердце, нужно постараться. Этот знак зодиака проявляет свою любовь через действия, заботу, нежность, но никак не через слова.

Близнецы имеют славу самых ветреных, влюбчивых и легких на подъем и измену знаков зодиака. Их действия носят спонтанный характер, что им несомненно вредит.

Мужчины-Тельцы — самые большие эгоисты. Они всегда будут заботиться в первую очередь о себе. Эти представители земной стихии часто бывают одинокими и женятся в более зрелом возрасте.