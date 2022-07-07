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«Тянутся к земле»: Топ-5 прирожденных дачников по знаку зодиака

дача астрология советы гороскоп Фото: pixabay
Российский астролог Наталья Копнева перечислила пять представителей зодиакального круга, которые не могут жить без дачи. К ним относятся: Рыбы, Дева, Весы, Водолей и Рак, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Ftimes.ru, для Рыб дача больше, чем просто уголок, это их творческий уголок.

Их привлекают оригинальные зоны с фонтанами, ландшафтный дизайн, сады камней. Эти представители водной стихии делают все для рукотворной красоты. Эксперты советуют им выращивать арбузы, огурцы и кабачки.

Что касается Дев, то эти перфекционисты весьма скрупулезно подходят к вопросу планирования посадок и полива: составляют для этого целый календарь. По данным астрологов, у этих представителей земной стихи на даче никогда не будет беспорядка. Лучше всего Девам заниматься выращиванием кукурузы, картофеля, тыквы.

Весы обожают сутками заботиться о своем дачном участке, наводить на нем порядок, возиться с растениями и цветами. Эта работа успокаивает их и расслабляет. Деревья и кустарники, плодоягодные культуры, различные салаты – вот, что рекомендуют выращивать Весам.

Для Водолеев дача является местом вдохновения и творчества. Кроме того, представители этого воздушного знака обожают наблюдать за результатом своих трудов. Им подходит заниматься выращиванием плодовых деревьев и кустарников, помидоров, горошка и вьющихся растений.

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