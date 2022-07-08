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Требования к бизнесменам сократят в Казахстане

бизнес правительство Смаилов поручения Фото: pixabay
Премьер-министр Алихан Смаилов провел совещание по вопросам внедрения регулирования «с чистого листа» в предпринимательской деятельности и автоматизации госконтроля и надзора, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте главы правительства, в ходе совещания министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что проведенный анализ регуляторных актов в сферах общественного питания, торговли, услуг проживания, транспорта и сельского хозяйства выявил ряд не соответствующих базовым условиям излишних и дублирующих друг друга требований.

Кроме того, в ближайшие месяцы планируется провести анализ еще по шести направлениям: информация и связь, сфера компьютерного программирования, операции с недвижимостью, складирование, горнодобывающая промышленность и деятельность трубопроводного транспорта.

Премьер-министр уточнил, что в настоящее время к бизнесу предъявляется много формальных требований, которые можно упразднить без вреда для обеспечения должного контроля.

Смаилов заседание

Фото: primeminister.kz

Алихан Смаилов подчеркнул, что наличие таких требований негативно влияет на деловой климат в стране, поэтому центральными госорганами совместно с НПП «Атамекен» должна быть проведена работа по сокращению не менее 30% регуляторных актов.

Главой государства перед нами поставлена задача по предоставлению большей свободы бизнесу. Это одно из главных направлений работы правительства в рамках формирования новой экономической политики. У проверяющих органов не должно быть возможностей привлекать бизнес к ответственности по формальным признакам. Однако на сегодняшний день госорганами работа проведена неудовлетворительно.Алихан Смаилов

В заключение премьер-министр поручил соответствующим органам активизировать работу по очистке казахстанской нормативно-правовой базы от избыточных требований к бизнесу путем их пересмотра и сокращения.

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Анастасия Московчук
Куантыров Алибек Смаилов Алихан Казахстан
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