В каком регионе Казахстана жизнь обходится дороже

Согласно исследованию аналитиков, за год расходы казахстанцев выросли на 17%. По их данным, это самый заметный рост показателя за последние годы, сообщает Zakon.kz.

В первом квартале 2022 года расходы казахстанцев выросли сразу на 16,7% за год, до рекордных 219,7 тыс. тг на душу населения, – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в аналогичном периоде 2021 года расходы населения составляли 188,2 тыс. тг на душу населения, плюс 6,7% за год.

Эксперты Energyprom.kz уточняют: в региональном разрезе наибольшие расходы наблюдались у жителей Алматы: 319,6 тыс. тг на душу населения в квартал, сразу на 19,7% больше, чем годом ранее.

Далее расположились Карагандинская область (275,3 тыс. тг на душу населения, плюс 15% за год) и Нур-Султан (266,2 тыс. тг, плюс 14,9%).

Наименьшие показатели, по данным отчета, отмечаются в Шымкенте: всего 158,2 тыс. тг, плюс 6,7% за год. Это сразу на 28% меньше, чем в среднем по стране.

91,9% всех затрат населения составили потребительские расходы: 201,8 тыс. тг, на 16% больше, чем годом ранее. Из них расходы на продовольственные товары – 109,9 тыс. тг, на непродовольственные – 53,2 тыс. тг, а на платные услуги – 38,8 тыс. тг.

Также расписаны и другие расходы: