Мужчина привязал ребенка к дереву в СКО

В селе Байтерек Северо-Казахстанской области мужчина привязал ребенка к дереву и ушел. Позже он был задержан полицейскими, сообщает Zakon.kz.

28 июня в полицию поступило сообщение от жительницы села Байтерек. Она рассказала, что мужчина привязал ее 9-летнего внука веревкой к дереву и ушел в неизвестном направлении.

Выехавшие на место происшествия полицейские задержали 48-летнего жителя села, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере. ДП Северо-Казахстанской области

В настоящее время мужчина помещен в Центр психического здоровья.