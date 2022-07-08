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Мужчина привязал ребенка к дереву в СКО

Мужчина привязал ребенка к дереву Фото: pixabay
В селе Байтерек Северо-Казахстанской области мужчина привязал ребенка к дереву и ушел. Позже он был задержан полицейскими, сообщает Zakon.kz.

28 июня в полицию поступило сообщение от жительницы села Байтерек. Она рассказала, что мужчина привязал ее 9-летнего внука веревкой к дереву и ушел в неизвестном направлении.

Выехавшие на место происшествия полицейские задержали 48-летнего жителя села, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере. ДП Северо-Казахстанской области

В настоящее время мужчина помещен в Центр психического здоровья.

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Анастасия Стативкина
Северо-Казахстанская область
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