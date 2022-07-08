Самый титулованный теннисист отдал путевку в финал Wimbledon-2022 без борьбы

22-кратный победитель турниров «Большего шлема» в одиночном разряде, испанский теннисист Рафаэль Надаль по состоянию здоровья не смог продолжить борьбу на Открытом чемпионате Англии. В связи с этим Ник Кирьос получил место в финале не затратив сил, сообщает Zakon.kz.

Четвертая ракетка мирового рейтинга Рафаэль Надаль снялся с «Уимблдона» из-за травмы мышц живота. На 8 июля у него был запланирован полуфинальный поединок с австралийцем Ником Кириосом. В этом сезоне испанец выиграл оба «Мэйджора» – Australian Open и «Ролан Гаррос», но цель на третий трофей закончилась в полуфинале.

Я принял это решение, потому что не могу выиграть два матча. Не могу подавать с нормальной скоростью. Более того, не могу выполнять нормальное движение на подаче. Из уважения к себе не хочу выходить на корт, когда не могу бороться на максимуме. Проблемы с животом появились по ходу турнира, но мне удавалось их более-менее контролировать. После вчерашнего матча стало очевидно, что небольшая проблема стала серьезной. Рафаэль Надаль

Фото: Instagram/rafaelnadal

После схода Рафаэля Надаля, в финале появится 40-я ракетка мира австралиец Ник Кириос. 27-летний теннисист впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема».

За главный трофей травяного сезона Ник Кириос сразится с победителем матча Новак Джокович и Кэмерон Норри.

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