Младенца и пенсионерку спасли из огня полицейские в Шымкенте

Фото: Zakon.kz

В одном из домов микрорайона «Верхний Отрар» в Шымкенте произошел пожар. Стражи порядка спасли жизнь пожилой женщине и новорожденному, сообщает Zakon.kz.

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