Младенца и пенсионерку спасли из огня полицейские в Шымкенте
Фото: Zakon.kz
В одном из домов микрорайона «Верхний Отрар» в Шымкенте произошел пожар. Стражи порядка спасли жизнь пожилой женщине и новорожденному, сообщает Zakon.kz.
Огнем была охвачена квартира на втором этаже. По данным городского ДП, на место первыми прибыли полицейские Мусакан Умералиев и Габит Кубеев.
Очевидцы сообщили, что в квартирах этажами выше находятся пожилая женщина с инвалидностью и новорожденный. Стражи порядка бросились на выручку и вывели их на улицу.Пресс-служба ДП Шымкента
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