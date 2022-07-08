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Младенца и пенсионерку спасли из огня полицейские в Шымкенте

пожар Шымкент младенец спасение Фото: Zakon.kz
В одном из домов микрорайона «Верхний Отрар» в Шымкенте произошел пожар. Стражи порядка спасли жизнь пожилой женщине и новорожденному, сообщает Zakon.kz.

Огнем была охвачена квартира на втором этаже. По данным городского ДП, на место первыми прибыли полицейские Мусакан Умералиев и Габит Кубеев.

Очевидцы сообщили, что в квартирах этажами выше находятся пожилая женщина с инвалидностью и новорожденный. Стражи порядка бросились на выручку и вывели их на улицу.Пресс-служба ДП Шымкента

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