Нур-Султан близок к «желтой» зоне
Фото: МВК
МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 июля 2022 года, сообщает Zakon.kz.
В «желтой» зоне по-прежнему находится город Алматы. Нур-Султан приближается к «желтой» зоне.
В «зеленой» зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
В «красной» зоне нет ни одного региона.
Фото: МВК
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