Нур-Султан близок к «желтой» зоне

Фото: МВК

МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 июля 2022 года, сообщает Zakon.kz.

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