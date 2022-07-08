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Нур-Султан близок к «желтой» зоне

Нур-Султан, желтая зона Фото: МВК
МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 июля 2022 года, сообщает Zakon.kz.

В «желтой» зоне по-прежнему находится город Алматы. Нур-Султан приближается к «желтой» зоне.

В «зеленой» зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

В «красной» зоне нет ни одного региона.

матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана

Фото: МВК

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